Las terrazas de hostelería al alza en València y generan 2,7 millones de euros de ingresos

La Federació d’Associacions Veïnals de València (FAAVV) ha pedido al nuevo gobierno de la ciudad, con Mª José Catalá (PP) al frente, medidas de control sobre las terrazas de hostelería, que ya ha superado la cifra de 4.000 en la ciudad, según los últimos datos del Servicio de Actividades y Licencias. La federación vecinal incide en que el ayuntamiento es el primer responsable de esta cuestión y le pide aborde la cuestión del incremento de las terrazas de locales y las consecuencias que tiene sobre el espacio público y las molestias que ocasionan apeatones y vecindario en general. Se trata de una cifra que solo se ha superado en la ciudad durante la pandemia, cuando se autorizaron de manera extraordinaria una mil terrazas de hostelería.

"Es imprescindible que las normas que se reflejan en las ordenanzas a través del papel sehagan cumplir de manera efectiva, y ahí tienen mucho que ver los distintos departamentos delGobierno municipal implicados, incluyendo a la Policía Local, así como a técnicos e inspectoresque han de velar por el cumplimiento de las ordenanzas y a quienes hay que facilitar su trabajodesde el Ayuntamiento, con directrices claras y recursos", dijo la presidenta de la Federación vecinal, Mª José Broseta

“Todos tenemos derecho a disfrutar de una buena terraza, tomando algo y conversando conamigos y amigas, pero esto hay que hacerlo aportando calidad a usuarios y también apeatones, así como a vecinos y vecinas, sin generar agobios por exceso de aforo, malos olorespor salidas de humos sin filtros, ruidos excesivos o invasión del espacio público”, añade la portavoz vecinal.

Para la presidenta de la FAAVV, "es imprescindible que haya controles y racionalidad, que seintervenga en quien incumple permisos y leyes y que se acabe con todas aquellas situacionesque afectan al espacio público, con zonas que son intransitables para los viandantes eincómodas para los propios usuarios de las terrazas".

El descontrol por parte del Ayuntamiento está afectando además a las propias arcas municipales y a la recaudación pública. Además de que ha habido un aumento considerable de mesas y sillas, y terrazas, desde el año pasado hasta éste, en 2023 se deberían haber ingresado 2.742.257 euros de acuerdo al número de terrazas existente, pero "se dejó sin cobrar másde medio millón de euros".

Pérdida de un 20% de ingresos

Esto supone una pérdida de casi un 20% que hubiera beneficiado al presupuesto municipal y por tanto a los recursos de todos losvalencianos y valencianas. Es decir, una de cada cinco terrazas no paga sus impuestos y, apesar de eso, el Ayuntamiento no ha retirado ninguna tampoco por ese motivo.“Hemos hecho llegar al Ayuntamiento nuestras propuestas respecto a todas estas cuestiones yestamos a la espera de que se convoque la Mesa de Diálogo sobre Ocio y Turismo que secomprometió, para conocer las soluciones que asume o propone el Gobierno municipal ycuáles no.

El espacio público ha de ser abierto y saludable, garantizando la convivencia yunadiversidad de usos que no necesariamente han de ser siempre comerciales”, apunta Broseta. Asimismo, la portavoz vecinal subraya la necesidad de revertir la situación actual, demanera que vuelvan a su lugar bancos que estaban en las aceras y que se retiraron paraampliar terrazas, por ejemplo. “Hay que hacer valer un modelo de ocio y turismo que seasostenible y compatible con la convivencia, haciendo cumplir las ordenanzas para impedir los abusos".