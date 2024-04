María José Catalá: "Es un proyecto de ciudad pero me estoy cansando de jugar al gato y al ratón"

El Nou Mestalla ha vuelto a escena durante la mañana de este martes tras algunas semanas en punto muerto. El motivo es que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha rechazado el recurso presentado por el Valencia CF contra la decisión del Consell de la Generalitat Valenciana de caducar de forma anticipada la Actuación Territorial Estratégica (ATE), concedida para la construcción del nuevo estadio. Asimismo también avala la denegación previa de una prórroga solicitada previamene por el club.

La reacción de la clase política no ha tardado en llegar y, con ella, el cruce de declaraciones, o más bien acusaciones, entre las diferentes portavoces de los partidos. María José Catalá, alcaldesa de la ciudad, ha sido la última en pronunciarse acerca del tema, mostándose satisfecha con la sentencia del TSJCV.

Como respusta a la oposición política, la edil popular pidió a Compromís y al PSOE que avancen si apoyarían la aprobación en el pleno de las fichas urbanísticas del proyecto que ellos dejaron hechas de la anterior legislatura: "Es un proyecto de ciudad pero me estoy cansando de jugar al gato y al ratón, ¿cuál es la postura de Compromís y del PSOE?, ¿van a apoyar las fichas urbanísticas que dejaron hechas o no? Todo el mundo debe ser claro con esto. Estaría bien que les preguntaran si las van a apoyar, yo no he cambiado ni una coma ni su planteamiento".

La alcaldesa anunció una reunión con los portavoces de todos los grupos para conocer su posición. "A lo mejor ahora Sandra Gómez ahora dice que sí está de acuerdo con unas fichas que ella misma hizo y que no ha cambiado una coma", apuntó Catalá en referencia a la portavoz socialista a la que afeó que no haya dicho si las apoyaría o no.

Además, dijo que Compromís "miente" cuando asegura que han mantenido reuniones ocultas con el Valencia. "No ha habido ninguna reunión con el Valencia. Se ha sido mas transparente que en la vida. Ya me gustaría que Compromís y Joan Ribó hubieran sido tan transparentes conmigo, no me dieron ni un papel, han sido cero transparentes. En ocho meses han tenido mas reuniones que yo en cuatro años", destacó en referencia al exalcalde.

La sentencia, positiva

Catalá aseguró que las sentencias son una noticia "positiva" porque respaldan la posición que tomó el Ayuntamiento. "Y el actual equipo de gobierno hemos mantenido la postura que se planteó por el anterior para manifestar la caducidad de la ATE. Tanto el Ayuntamiento como la Generalitat han resultado ganadoras en un proceso judicial y estamos satisfechos", apuntó.

La alcaldesa hizo "una reflexión general" sobre el aviso que suponen estas resoluciones para el proyecto. "Es importante cumplir los plazos, porque lo que ha marcado el destino de este procedimiento judicial ha sido incumplir los plazos por parte del Valencia. De aquí adelante, hemos de tener claro que el cumplimiento de los plazos debe ser riguroso".