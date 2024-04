Vox mantiene el pulso con Catalá y rompe el consenso en el Día del Niño

Otra foto de Catalá con los concejales de la oposición. Otra foto sin sus socios de Vox. El Ayuntamiento de València ha organizado una “mascletà” infantil por el Día del Niño y los cuatro concejales del partido ultraconservador se han ausentado del acto en protesta por lo que consideran la enésima invasión de sus competencias.

En concreto, la actividad ha reunido a un total de 463 escolares de Infantil y Primaria y 67 docentes de los colegios Santiago Grisolía y Fernando de los Ríos, que han homenajeado a la Senyera –con camisetas de los colores que simulan la bandera– y han ofrecido una “mascletà” ejecutada manualmente con botellas de plástico y cajas de cartón a modo de instrumentos musicales que ha reproducido el sonido de los petardos.

El acto estaba planificado para realizarse antes del inicio de las Fallas, pero tuvo que ser aplazado debido al incendio del edificio de Campanar, según ha explicado la propia alcaldesa, quien asimismo ha indicado que “se consideró el Día Internacional del Niño y la Niña como un buen momento para retomarla”.

Preguntada por la ausencia de sus socios, Catalá ha añadido que la actividad fue programada desde la concejalía de Educación, en manos del Partido Popular, porque las citadas escuelas municipales trasladaron a Educación la voluntad de contar con la Fallera Mayor Infantil y su corte de honor. Y, aunque fue aplazada por el luto decretado tras el incendio, la mascletà ha conservado el espíritu con el que se planteó inicialmente.

“No ha habido discursos de ningún cargo político porque hemos querido que todo el protagonismo hoy fuera de los niños. Hemos invitado a toda la corporación municipal y desde luego estamos todos implicados”, ha declarado Catalá al término del evento. “No hay problema con que no estén en la foto. Veo mucho a mis socios y para mí no tiene sentido discrepar políticamente en los días en los que hay que estar juntos. Si algo podemos hacer beneficioso para nuestra ciudad, es convertir en zona desmilitarizada o sin objeto de luchas políticas los días importantes. Los derechos de los niños no merecen ningún reproche político”, ha intentado zanjar la alcaldesa.

"Exigimos lealtad al PP"

Sí ha encontrado reproches Catalá al otro lado del pacto. Las aguas siguen bajando revueltas en un equipo de gobierno que no termina de encontrar la sintonía. Desde Vox explican que el plantón a la alcaldesa pone de manifesito su malestar con dos cuestiones: primero, que se haya invadido la competencia de Infancia asumida por Mónica Gil, de Vox. Segundo, que el consistorio organizara el evento con niños y niñas de València sin informar al grupo que comanda Juan Manuel Badenas.

"Nosotros nos solidarizamos con la infancia y para ello trabajamos día a día, pero esto ha sido un acto que contraviene el pacto de gobierno. Este acto le corresponde organizarlo a Vox, nosotros no nos metemos en los temas de Educacion", insisten los voxistas, y aseguran que no han montado un evento paralelo porque "no tiene sentido contraprogramar al PP". Fue precisamente lo que hicieron con la presentación de la capitalidad de Economía Social, organizando un coloquio con el economista Daniel Lacalle en el Ateneo Mercantil a la misma hora que Catalá recibía a Yolanda Díaz en el Salón de Cristal, aunque en el partido de Badenas se entiende de otro modo: "Nosotros no íbamos a participar en un acto partidista del Gobierno central. Esto es disitinto. Y exigimos la misma lealtad que nosotros practicamos con nuestros socilos", piden los ultraconservadores.

"Parches de Catalá a Vox"

Finalmente, la portavoz del Grupo municipal de Compromís per València Papi Robles ha recalcado que “es muy curioso" que no esté en un acto convocado para conmemorar el Día de la Infancia la concejala de Vox encargada de llevar los temas de Juventud e Infancia dentro del gobierno municipal. "Cada día está más claro que los socios de gobierno no se hablan ni se relacionan. Estamos ante un gobierno totalmente caótico que va poniendo parches, y hoy la señora Catalá ha tenido que poner un parche porque su gobierno está dando la espalda a las políticas de infancia y juventud. Es un gobierno estafa para la ciudadanía”, ha manifestado Roble.