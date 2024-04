El Spplb anuncia "un verano calentatito" en la Policía Local "por la falta de personal"

Casi un año después del relevo en el equipo de gobierno en la ciudad de València y, en consecuencia, en la concejalía de Protección Ciudadana, los responsables del Spplb lamentan que la gestión interna "a nivel organizativo" de la Policía Local de València "y la prestación de servicio a la ciudadanía, sigue sin cambios". De hecho, "los únicos movimientos que se han llevado a cabo han sido para validar y dar continuidad a la gestión llevada a cabo en los últimos años por el gobierno del Rialto".

Así, la creación de la nueva unidad policial de la USAP, por parte de la actual corporación "ha respondido única y exclusivamente a dar continuidad a la extinta UCOS", la cual fue disuelta judicialmente "por la mala gestión que se llevó a cabo en su creación por la anterior concejalía y por la actual Jefatura; del mismo modo que se ha mantenido la UPIC, la gran farsa sobre proximidad pues se trataba de “camuflar” patrullas policiales a las que se les cambiaba el nombre y los distintivos corporativos, prestando su servicio en coches y que se instauró con la finalidad de sustituir a la Policía de Barrio, mucho más próxima, cercana y arraigada a los vecinos de cada barrio", lamentan estas fuentes sindicales.

"Es alarmante que la Policía de Barrio continúe desmantelada"

"Es altamente llamativo y un tanto alarmante que tras casi un año de gestión la Policía de Barrio, tan demandada por el entramado social de la ciudad y pilar fundamental en la pasada campaña electoral del actual equipo de gobierno, liderado por la alcaldesa María José Catalá, continúe prácticamente desmantelada, ya que no se ha llevado a cabo ninguna gestión para su potenciación", advierten los portavoces del Spplb. De hecho, por poner un ejemplo, en toda la 4ª Comisaría de Proximidad (Distrito Abastos) "sigue sin haber Policía de Barrio, dejando barrios como los de Campanar, Benimamet o Fuensanta descubiertos y sin este servicio; y lo mismo podría decirse de las pedanías norte o sur", afirman.

En el Spplb, subrayan sus portavoces, "no entendemos ni compartimos la gestión que se está llevando a cabo, aunque no es de extrañar que se esté produciendo esta situación en tanto en cuanto la organización interna del cuerpo sigue siendo llevada por las mismas personas y desde la concejalía parece ser que no se toman decisiones o no se trasladan los objetivos comprometidos a implantar por la corporación", advierten.

Y con esta situación interna y estructural de la plantilla de la Policía Local de València "se aproxima el verano, donde un año más la falta de personal y de medios materiales hace peligrar muy seriamente la correcta atención de los servicios y requerimientos de los ciudadanos".

El personal del servicio de playas "se ha reducido en un 28%"

Como ejemplo claro, indican fuentes de este sindicato, "el Servicio de Playas, donde este año se ha dado continuidad a la reducción de personal llevada a cabo en el año 2023, donde se redujeron los policías destinados a su cobertura en un 28% (16 policías de los 56 destinados en 2022); motivo por el cual tuvo que ser reforzado a diario por patrullas destinadas desde otros puntos de la ciudad, dejando sin cobertura a esos barrios y distritos".

Del mismo modo, "el servicio centralizado del turno de la noche que hasta el verano cubría la Unidad UCOS noche y que fue desmantelado única y exclusivamente por decisión de la Concejalía de Policía a través de la creación de la nueva Unidad USAP, se ha visto gravemente mermado, reduciendo de forma sustancial el número de agentes destinados a ese turno".

"Va a ser complicado" atender a botellones y otras concentraciones

Así las cosas, subrayan los responsables del Spplb, "va a ser muy complicado que con un número mucho menor de agentes se pueda dar cobertura a la atención de botellones y otras grandes concentraciones de personas que durante el verano se producen, tanto en la zona de playas como en cualquiera de los barrios de la ciudad".

Con este panorama, concluyen: "se presenta un verano “calentito” para la Policía Local de València, con escasez de personal y de medios materiales, y con un punto y seguido a la gestión llevada a cabo en los últimos años debido a la inactividad de la actual concejalía de Policía".