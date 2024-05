Catalá ve "sentido" a aplicar la moratoria de los apartamentos turísticos

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha sostenido que no es incompatible y "tiene sentido" aplicar una moratoria a los apartamentos turísticos hasta que se tenga una normativa que garantice un crecimiento turístico sostenido y sostenible.

Catalá ha respondido así en el IX Encuentro Musiescola en Benicalap a preguntas sobre si València estudia aplicar esa moratoria en los apartamentos turísticos y ha recordado que se habla del alquiler de "uno, dos o tres días, que es una actividad económica que hay que regular".

"Le pediría a la oposición que se forme y se informe, que no se precipite y que no mezclen churras con merinas" , ha manifestado, a la par que ha incidido en que la declaración de zona tensionada "podemos meterla en la ecuación" pero no está directamente vinculada con los apartamentos turísticos.

"Tener una moratoria hasta que tengas la normativa y se garantice un crecimiento sostenido y sostenible no lo veo incompatible", ha defendido y ha apuntado que en València hay dos zonas con suspensión temporal de licencias de apartamentos turísticos, Marítim y Ciutat Vella, y hay que tomar decisiones en estos barrios.

A su parecer, "tiene sentido una moratoria mientras se trabaja en un marco general y en nuestra propia especificidad", y ha afirmado que se está analizando el contexto para tomar decisiones.

Catalá ha sido preguntada por poner el foco en los apartamentos turísticos cuando el problema real es el acceso a la vivienda y ha explicado que antes la decisión del Tribunal Constitucional de tumbar varios artículos de la Ley de Vivienda, ahora están "analizando jurídicamente la ley".

"Yo no improviso ni hago chapuzas. Cuando hago algo, lo hago con informes técnicos y consecuencias jurídicas", ha concluido.