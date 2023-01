El periodo del año en el que más desplazamientos se realizan para disfrutar de unas vacaciones es el verano por excelencia. Durante las fiestas de Navidad aquellos que viven lejos de su familia también suelen aprovechar para volver unos días a casa. Por lo tanto, durante estas fechas los precios de los vuelos se disparan ya que, al igual que el precio de las pernoctaciones en los hoteles y demás alojamientos, el coste de los vuelos varía en función de la oferta y la demanda.

Precisamente por este motivo los meses de enero y febrero son especialmente buenos para hacer una escapada de unos días, a pesar de que no se disponga de vacaciones como tal. Se pueden aprovechar los días de descanso de la semana para viajar fuera y la verdad es que, pese a que el aeropuerto de Manises no oferta todos los vuelos directos que querrían muchos valencianos, la oferta no está nada mal.

A continuación podrás consultar todos los vuelos directos disponibles para viajar desde el aeropuerto de Valencia, con destinos tanto dentro como fuera del país. También se especifican los precios de los vuelos, y en la cifra se incluye tanto el coste del billete de ida como el de vuelta. Desde luego, algunos trayectos son todo un chollo.

Viajar dentro de España

Málaga (desde 23 euros)

Barcelona (desde 37 euros)

Sevilla (desde 45 euros)

Madrid (desde 50 euros)

Viajar fuera de España