La actriz Bárbara Rey ha sido una de las figuras mediáticas de las últimas semanas tras conocerse que tuvo una relación con el Rey Juan Carlos I. Recientemente, han salido a la luz nuevos detalles sobre los encuentros entre ambos, que tuvieron lugar primero en la casa de campo de Francisco Franco y, más adelante, en la casa de Boadilla que tenía la actriz.

"Comíamos y cuando terminábamos era como una pareja normal, llevaba los platos, contaba chistes...", ha asegurado la actriz en declaraciones recogidas dentro del último capítulo de 'Una vida Bárbara'. De todas formas, Rey ha aclarado que las especulaciones cuando dicha relación llegó a su fin eran falsas: "Dicen que no asimilé que me dejara y no es cierto. Digamos que fuimos los dos".

"Muchas decepciones"

La también vedette se ha mostrado arrepentida por haber retomado su relación con el ahora rey emérito después de una primera etapa: "Muchas veces he maldecido la hora en que volvimos", ha afirmado. "Mi vida sin él era mucho más hermosa y tranquila. Me hubiera gustado que tuviera curiosidad saber qué pienso, pero no le interesa nadie. Me he llevado con él muchas decepciones", ha añadido.

Con todo, las evidencias que quedan sobre este romance son escasas, ya que, según denunció la propia Bárbara Rey, las cintas magnetofónicas y de vídeo, además de los carretes sin revelar, desaparecieron de una caja fuerte después de terminar la relación. "Allí estaba todo invadido, deben tener grabado lo que no está escrito. Mi casa estaba toda pinchada, se ponía una furgoneta con una serie de antenas para captar todo". "Era como si quisieran quitarse de en medio a una persona que sabía muchas cosas”, ha concluido.