La justicia tailandesa acusa a Daniel Sancho de asesinar y posteriormente descuartizar Edwin Arrieta, por lo que podría enfrentarse a cadena perpertua o incluso la pena de muerte, vigente todavía en el sistema penitenciario de Tailandia.

Hace unos días salió a la luz la primera fotografía en la que Sancho y Arrieta aparecían juntos y sonrientes. La exclusiva la tuvo el programa Mañaneros de Televisión Española, y el selfie habría sido tomado en España, concretamente en Marbella.

Según el programa de televisión, Edwin le habría mandado esa fotografía a una amiga, un hecho que, explican desde el espacio televisivo, podría demostrar que Arrieta no escondía la relación que mantenía con Daniel Sancho. Por otra parte, también probaría que los dos mantenían una estrecha relación.

Los últimos mensajes de Edwin Arrieta con su familia

El mismo programa, Mañaneros, ha compartido en primicia los últimos audios que el cirujano plástico colombiano intercambió con su padre. Arrieta mantenía una comunicación continua y regular con su familia, y precisamente por este motivo sus familiares se alarmaron cuando éste dejó de contestarles.

"Papi yo llegué anoche, a las once y media de la noche hora de Madrid. ¿Oíste? Ya voy saliendo para Dubái en tres horas", le comunicaba a su progenitor tan solo dos días antes de ser asisado. Éste le contestó, mostrándose alegre de que su hijo hubiera llegado a su destino sano y salvo: "Buenos días, hijo. Gloria a Dios. Tu mami todavía está durmiendo. Bueno, mi hijo, que te vaya súper bien. ¿Oíste? Que Dios me lo bendiga siempre. Cuídese".

Los audios prueban que Edwin no preveía bajo ningún concepto el trágico final que le esperaba pocas horas después, y es que en todo momento se muestra tranquilo con su progenitor: "Ajá, papi. ¿Bien y tú? Ya estoy en Tailandia. Acá son las seis de la tarde ¿Cómo amanecieron ustedes? ¿Y mami?". No obstante, estas serían las últimas palabras que Leobaldo Arrieta escucharía de la boca de su hijo.

Al día siguiente, 2 de agosto, Leobaldo vuelve a hablar a su hijo: "Buenos días hijo. ¿Cómo amaneciste? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer hoy? Allá son las doce, lo mismo estás almorzando ya. ¿Cuáles son las diligencias? ¿Qué vas a hacer hoy?"

Viendo que Edwin no contestaba, le vuelve a mandar otro mensaje: "Le digo a mi Diosito que siempre te cuide y te proteja donde quiera que vayas hijo. No obstante, continúa sin obtener respuesta. Edwin no se contecta ni responde a las llamadas. El padre, preocupado, vuelve a enviarle otro audio, el que sería el último, siete horas después: "Alo Edwin. ¿Qué pasa que no estás comunicado con nosotros, mi hijo?". No obstante, según apuntan las investigaciones de la policía tailandesa, en ese momento Daniel Sancho ya habría asesinado a Edwin Arrieta.

La primera entrevista a la hermana de Edwin Arrieta

La hermana de Edwin Arrieta, el doctor colombiano presuntamente asesinado y descuartizado por Daniel Sancho el pasado 2 de agosto, será entrevistada, por primera vez, en un plató de televisión.

Darlin Arrieta concederá su primer entrevista en 'Mañaneros', el programa presentado por Jaime Cantizano, el próximo martes 12 de septiembre.

▪️ La hermana de Edwin nos visita mañana en 'Mañaneros'



Darlin: "Hago en viaje para aclarar la repatriación de mi hermano y por respeto a su memoria"#Mañaneros11Shttps://t.co/CfpoB4och9 pic.twitter.com/6xilEvIxel — Mañaneros (@MananerosTVE) 11 de septiembre de 2023

La joven llega a España procedente de Santa Cruz de Lorica con la absoluta convicción de que su hermano y su familia “merecen respeto” y que “el único objetivo es recuperar los restos mortales de un Edwin que significaba todo para nosotros”.