El cómico Juan Dávila se ha encontrado de camino a su 'show' en Gerona la huelga de agricultores. La autovía estaba cortada, al igual que viene ocurriendo los últimos días en vías a lo largo de todo el país, con tractores. Su acompañante, Lorena Mora, ha subido un vídeo a TikTok explicándolo.

El humonista era el que conducía, y se ha puesto a gritar por la ventanilla a los manifestantes que le urgía pasar porque tenía que dar un 'show' en Gerona: "¡Que tengo que actuar en Gerona! ¡Que son las nueve!", exclamaba preocupado.

Mora ha explicado en el vídeo que incluso han circulado por el arcén porque la manifestación de agricultores estaba retrasando muchísimo su viaje: "Nos ha pillado la huelga de agricultores y estamos circulando por el arcén porque es una emergencia, que es que mucha gente está esperando a La Capital del Pecado", compartía con sus seguidores de TikTok.

Los agricultores reconocen de inmediato a Juan Dávila

Los agricultores han reconocido de inmediato al cómico: "¡Juanito!", le llamaban. Dávila, con la esperanza de que le ofrecieran alguna alternativa para llegar a tiempo a Gerona, ha preguntado a uno de los manifestantes si conocía alguna vía alternativa, pero lamentablemente el hombre no ha podido ayudarle con eso: "No tengo ni idea...", respondía el hombre.

El humorista ha aprovechado la situación para preguntar a otro agricultor los motivos de la huelga: "A la hora de hacer papeleos es una locura, yo tengo tres gestores. Nos hacen sembrar lo que ellos nos dicen, nos obligan unos porcentajes, meten muchísimo producto de fuera... Sabemos que es un fastidio para mucha gente, pero hay que hacer algo, es que no nos escuchan de ninguna manera", respondía el joven.

El cómico se gana a los manifestantes

Pronto una maravulta de manifestantes ha reconocido al cómico: "¡Juan!", gritaban mientras se acercaban. "¡Fenómeno! Una foto y te dejamos pasar, te lo aseguro", le decía uno de ellos, a lo que Dávila accede. "Yo he ido a verte a Zaragoza", le comunicaba otro de ellos. "Yo no te conozco, pero me ha dicho mi novia que le mandes un audio", le pedía un tercero, a lo que el humorista también accede.

Tras esto, los agricultores se apartan y dejan pasar a Juan Dávila para que pueda llegar a su 'show' en Gerona, donde cientos de personas le esperan para disfrutar de su monólogo, 'La Capital del Pecado': "¡Juan! ¡Venga corre! ¡Corre que te vas!".