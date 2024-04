Super Running descubre la fórmula del éxito de Sanus Vitae

Super Running tiene este miércoles su habitual cita a partir de las 21.30 horas con Juanma Romero en Levante Televisión. Uno de los invitados al programa será Rubén Gadea, cabeza de Sanus Vitae. Se trata de un equipo multidisciplinar con secciones en running, triatlón o trail y que está en plena expansión. Fundado en 2012 la evolución y el crecimiento de este club ha sido evidente, con aumento progresivo del equipo humano así como lo que ofrecen a todos aquellos que se integran en el mismo. Sanus Vitae trabaja de manera multidisciplinar con entrenadores, nutricionistas y fisioterapeutas con la finalidad de ayudar a conseguir la mejor versión de cada uno. Rubén Gadea, es entrenador personal y preparador físico. Es además especialista es deportes de resistencia, entrenador superior de triatlón, entrenador de natación y experto en coaching deportivo. Al margen de los entrenamientos al aire libre, Sanus Vitae también trabaja en diferentes instalaciones de Valencia como La Petxina y Patraix.

Al margen de esto, Super Running también se va a adentrar en la tercera edición de la Carrera de les Dones Alaquàs-Aldaia. Los dos alcaldes de estas localidades, Antonio Saura y Guillerm Luján ofrecerán todos los detalles de esta prueba que tiene como principal objetivo promocionar y reivindicar la práctica deportiva entre las mujeres. La prueba tendrá lugar el viernes 10 de mayo a las 20 horas y la salida y la meta estarán ubicadas en la puerta de la Piscina Cubierta de Aldaia. La carrera se disputará sobre un recorrido de 5.050 metros por el casco urbano colindante entre Alaquàs i Aldaia y sobre superficie de asfalto. Con una participación estimada de 600 corredores, habrán premios para las tres primeras clasificadas de cada categoría.

En el ámbito de actualidad, Super Running también hará una especial mención a los reconocimientos que han llegado a tres de las principales carreras valencianas. Y es que el 10K Valencia Ibercaja by Kiprun, el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich y el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich han sido elegidas como las mejores carreras de España 2023 en sus respectivas categorías. Este reconocimiento ha llegado de la mano del máximo organismo federativo de España, la RFEA. La noticia se escenificó durante la tradicional gala en la que la Federación homenajea a las mejores organizaciones y mejores atletas. El 10K Valencia Ibercaja by Kiprun ha logrado este premio durante cuatro años consecutivos, mientras que el Medio Maratón y Maratón Valencia lo ostentan casi ininterrumpidamente desde hace prácticamente una década. Además, la Federación también reconoció como mejor organización de una prueba de montaña a Penyagolosa Trails, la prestigiosa carrera castellonense. Además, también se ofrecerán imágenes de la exposición que conmemora el centenario de la Volta a Peu. Se trata de una exposición conmemorativa que tiene como nombre `Volta a peu València: 100 anys en peu´ y que hace un recorrido por los cien años de vida de la prueba y que se puede visitar hasta el 21 de mayo en El Corte Inglés Avenida de Francia. La exposición, impulsada por la S.D. Correcaminos, está situada en la octava planta del centro comercial en el espacio la Burbuja del Arte. En ella, además de conocer la historia de la prueba decana de la Comunitat Valenciana, desde su primera edición que tuvo lugar en octubre de 1924 hasta la actualidad, se pueden contemplar imágenes, recortes de prensa, curiosidades y, cómo no, ver algunas de las míticas camisetas que llenaban las calles de la ciudad en los años 90.