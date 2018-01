L'Oceanogràfic estudia com «parlen» les belugues

La Fundació Oceanogràfic duu a terme la primera recerca a Europa i segona al món sobre el desenvolupament vocal de les belugues. Audra Ames, investigadora predoctoral de la Fundació i especialista en bioacústica procedent de la Universitat de Southern Mississippi, estudia els sons emesos per Kylu, la cria de beluga nascuda en l'Oceanogràfic que ja ha complit el seu primer any de vida i compartix aquari amb els seus pares, Kairo i Yulka.

Per a les belugues és especialment important el primer any de vida, quan s'estima que té lloc la fase més important del seu desenvolupament vocal. Fins al moment, s'ha comprovat que el jove Kylu aconseguix freqüències molt més elevades del que va concloure el primer estudi realitzat per investigadors de l'aquari de Vancouver. Així, des del seu naixement, Kylu pot arribar a emetre freqüències de sons molt elevades, de fins a 128 kHz, mentre que els humans només són capaços d'escoltar fins a 20 kHz.

En este primer any, Kylu ha experimentat un vincle més estret amb la seua mare, Yulka, amb qui intercanvia freqüentment sons amb un sistema de cridada i resposta. La comunicació entre la mare i la cria és fonamental, especialment durant el principi de la seua vida, ja que si se separen es posa en risc la supervivència de la beluga menuda. Està comprovat que, en el mar, la mare emet un so específic, que la cria reconeix com una cridada i que servix per reunir-se en cas d'haver-se perdut.

Les belugues, en el seu repertori de sons –vocalitzacions i xiulades–, també emeten el seu nom propi. A partir del segon any, els també coneguts com a «canaris del mar», poden començar a emetre un so que, després de repetir-se durant un temps, pot identificar-se com el seu nom, un procés característic del seu desenvolupament.

Per a l'estudi de les vocalitzacions de les belugues, la investigadora predoctoral de la Fundació Oceanogràfic, utilitza un hidròfon –un micròfon submergible– que s'introduïx en l'aigua a l'interior d'una canonada de PVC per protegir-ho de la curiositat de les balenes i evitar que les cause danys. Amb este aparell es graven tots els sons emesos per Kylu durant uns intervals de temps determinats.



Registre de progressos

Estos períodes d'enregistrament tenen lloc durant les sessions que els cuidadors realitzen diàriament amb les belugues, dins del programa d'enriquiment ambiental que duu a terme l'Oceanogràfic de València, gestionat per Avanqua, del grup Global Omnium. Els llaços emocionals, que es creen entre el cuidador i l'animal, estimulen notablement als cetacis i són molt beneficiosos per al seu benestar. Xapotejos, carícies, riures... formen part d'estos jocs amb els quals els entrenadors es relacionen amb elles. A vegades, el bebé beluga tira a les persones aigua amb la boca o amb l'espiracle (el forat que tédamunt del cap i pel qual respira), com si de xiquets jugant en la piscina es tractara.

Durant estes sessions, Ames observa amb atenció els comportaments que mostra el fill de Yulka i els anota en la seua aplicació mòbil, desenvolupada específicament per a este tipus d'estudis etològics. Esta eina permet als investigadors registrar en quin moment exacte presenta cadascun d'estos comportaments, així com qualsevol altre detall que consideren rellevant. Alliberar bombolles per l'espiracle, nadar junt o separat de la seua mare, jugar o emetre una de les seues vocalitzacions... són alguns dels comportaments estandarditzats que servixen com a tècnica d'estudi.

En la següent fase de l'estudi, Ames dedicarà el seu temps a escoltar els enregistraments i les anotacions de conducta per traure conclusions amb la doctora Valeria Vergara, investigadora de l'aquari de Vancouver, que dirigix el seu projecte i que va realitzar el primer estudi. D'esta manera, es fa una correlació entre el so emès i el comportament realitzat, i per tant, es descobrix què significa cada so per a la beluga.

Esta recerca sobre el desenvolupament vocal de Kylu aportarà dades molt útils per comprendre la funció comunicativa de l'espècie. Sobretot, la comunicació entre individus en el mitjà natural i els efectes negatius que pot tindre l'activitat humana, per exemple, a través del soroll produït per embarcacions o les prospeccions petrolieres, entre altres.