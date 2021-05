La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura ha organitzat, dins de la campanya d’animació lectora «Clubs de lectura. Entre línies», un conjunt d’activitats amb l’objectiu d’omplir de literatura el mes de maig.

La primera és la sessió d’Ester F. Matalí, responsable de comunicació de la Institució de les Lletres Catalanes, dins del cicle de formació en línia #SeminariEntreLínies. Aquesta sessió tindrà lloc el dimecres 12 de maig, a les 11 h, i versarà sobre els clubs de lectura virtuals. El divendres de la mateixa setmana, 14 de maig, l’escriptor valencià Joanjo Garcia participarà, a les 18 h, a les #TrobadesEntreLínies, on parlarà del seu últim llibre, Els adeus del Jaguar.

La setmana següent l’autor convidat a les #TrobadesEntreLínies serà Jordi Torrent i la conversa girarà al voltant d’Els fantasmes i Madame Lévy. Serà el divendres 21 de maig a les 18 h.

Per últim, el dimecres 26 de maig, a les 11 h, es tancarà el #SeminariEntreLínies amb la ponència «Llegim plegats: Idees i eines per iniciar la tertúlia literària a casa», a càrrec de Paula Jarrin, gerent de la Llibreria Al·lots i especialista en literatura infantil i juvenil.

Totes les activitats tindran lloc al canal de YouTube i a la pàgina de Facebook de la Fundació Bromera, i estan obertes a qualsevol persona interessada sense necessitat d’inscripció prèvia.

La campanya «Clubs de lectura. Entre línies» compta amb un espai web propi (www.clubdelecturaenvalencia.org), on aquelles persones que coordinen o vulguen moderar un club de lectura poden registrar-se per a rebre informació, materials i formació. El web disposa de vídeos amb consells pràctics per a coordinar un club de lectura, articles de foment lector sobre diversos temes i un bon grapat de materials didàctics que els usuaris i les usuàries poden descarregar i utilitzar directament a les reunions dels clubs.