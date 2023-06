El Ciutat de l’Aprenent continua enfortint la seua xarxa d’FP

El CIPFP Ciutat de l’Aprenent de València té com a objectiu ampliar i enfortir els vincles amb el teixit empresarial que ja col·labora amb el centre acollint en les formacioncs en Centres de Treball i FP Dual. Per a materialitzar-ho, ja ha organitzat diverses sessions de networking, és a dir, treball presencial en xarxa, en les que les empreses compartixen amb les famílies professionals les seues experiències i bones pràctiques en l’acolliment i acompanyament de l’alumnat. En la segona sessió, celebrada a finals de maig, les prefectures de departament de Sanitat, Tèxtil, Confecció i Pell, Comerç i Màrqueting, Hostaleria i Turisme, Indústries Alimentàries i Imatge Personal, van escoltar de primera mà les aportacions, suggeriments i dificultats que perceben les empreses de diferents sectors.

En concret, van assistir Karina Carmona i Paola Andrea Ocampo de Paovik, Ángel Garzón i Pablo Campos d’Ambulàncies CSA, Asier Salazar i Laura d’Ambulàncies Autònomes/Edetana, Jorge Pérez d’Ambulàncies VEM, Adrián Serrano de Cerveses Tyris, Álvaro Sánchez Yrízar de The Westin Hotel València 5*GL, Isabel Ponce de Fundació Mahou San Miguel, a més de les aportacions del Grup Saona.

L’esdeveniment va ser moderat pel departament de Relacions amb les Empreses, i van assistir departaments transversals com Anglès, Erasmus i Internacionalització, Orientació Educativa, Formació i Orientació Laboral i FCT i FP Dual. També estigueren David Arnal i Patricia Fuster, prospector i prospectora d’FP de l’àrea 5, i Juan Cuenca, director del CIPFP, i Toni Lapaz, vicedirector.

Entre les nombroses aportacions, es va posar en valor la potenciació de les soft skills (comunicació, treball en equip, creativitat, empatia, gestió del temps, adaptació al canvi…); es va parlar de la importància de l’acolliment de l’alumnat en l’empresa, per a accelerar la integració; així com dels idiomes, que permeten una òptima atenció al client. A més, es va destacar que, en molts casos en què l’alumnat no es queda en l’empresa després de les FCT, molts tornen per a cobrir vacants; així com els esforços de potenciar la presència de les dones en sectors masculinitzats.