Mestres de la costura i de tot un món tèxtil

E l món de la moda sempre ha requerit a treballadors qualificats que posen tot el seu talent en els dissenys i en totes les professions associades a este sector del qual sovint es valoren els looks i els productes finals, però no es reconeix tot el treball que hi ha al darrere.

Les xarxes socials i moltes influencers són, actualment, un gran aparador d’una part d’este sector, que últimament també és més conegut gràcies a programes com «Maestros de la Costura», de TVE. El format televisiu de la cadena pública ja va per la sisena edició i acaba de superar l’equador d’esta temporada amb l’expulsió de la valenciana Mima.

A la Comunitat Valenciana, són pocs els centres que impartixen estudis d’esta branca de coneixement, la de Tèxtil, Confecció i Pell. Un és el CIPFP Ciutat de l’Aprenent de València, que oferta cada curs el cicle mitjà de Confecció i Moda; i els superiors de Patronatge i Moda, i de Vestuari a mida i Espectacles.

L’alumnat, quasi uns 200 estudiants cada curs, és tan heterogeni com també és el seu professorat que impartix o bé els mòduls més pràctics (sobre patronatge i confecció) o els més teòrics, relacionats amb la tecnologia, els processos i els productes tèxtils. Són els ‘mestres de la costura’ valencians, tot i que estos estudis preparen per a moltes faenes més a banda de la de cosir.

Un departament de 13 docents

Al departament de l’Aprenent són un total de 13 docents. Annabel Baeza és una de les professores del grau mitjà. Conta que va arribar ahí arran de fer els estudis, i va tornar després de passar pel món laboral.

«Vaig estudiar els cinc anys de l’FP que hi havia aleshores, en la matèria de Tecnologia em va cridar molt l’atenció com es feien els teixits… i vaig acabar a Alcoi estudiant Enginyeria Tècnica Tèxtil; vaig treballar i quan va sorgir l’oportunitat, vaig entrar en borsa fins que em van cridar», apunta.

Ara, 13 anys després, continua fent classe. «El que més intente transmetre, a més de coneixements, habilitats i destresses del que és la professió, és la importància de que tinguen una bona actitud per a poder desenvolupar el seu futur professional en una empresa o en tallers; han d’obrir el seu ventall i estar disposats a aprendre un poc dels diferents oficis que hi ha», apunta Baeza.

La professora assegura que la docència li «ompli molt». «Els ensenye el que sempre m’ha apassionat, el món de la moda i el tèxtil en general; és fascinant poder-los mostrar coses que no han vist mai en la vida: com es formen els teixits, com es fabriquen, es pinten, s’aconseguixen…», diu. «M’agrada que tinguen curiositat per saber, que vulguen sempre aprendre i conéixer noves coses», afegix.

Les dos professores, amb un dels dissenys. / Miguel Angel Montesinos

Ana González, es una altra de les docents de grau mitjà i també d’alguns mòduls del superior. Explica que va arribar a la docència de casualitat, quan en la crisi es va quedar sense faena i va apostar per estudiar Confecció i Patronatge.

«Sempre havia volgut aprendre a cosir», reconeix, i des de fa una dècada es dedica a ensenyar a fer-ho. «A mi m’agrada, sobretot, posar-los els peus a terra, perquè la gent veu el resultat final i la part bonica de la moda, però la nostra faena és molt més.

Més enllà de patronar i cosir, han de saber el valor que té una peça final després de tot el procés: d’ençà que se comença a crear fins que ja està feta i se prova», detalla González, que en un primer moment va estudiar Empresarials. «Els dic que sempre creguen en les coses que fan, en les seues habilitats i capacitats, perquè són més capaços del que pensen», apunta sobre el seu alumnat.

Visibilitzar el treball

En la seua opinió, les xarxes socials i les influencers ajuden a visibilitzar una part d’este treball; també el programa de televisió. «Mostra una part del que és la moda espanyola, però no oblidem que és un reality i hi ha moltes parts de la faena que no es veuen, assegura.

Al Ciutat de l’Aprenent sempre han omplit totes les places que oferten per a estos FP, però la docent assegura que la preinscripció sí ha augmentat els últims anys a causa de l’interés creixent. És un dels quatre centres públics que impartixen el grau mitjà en la Comunitat Valenciana, junt amb l’IES Sivera Font de Canals; el Nit de l’Albà d’Elx; o el Serra Mariola, de Muro d’Alcoi.

Estudiants, al taller del CIPFP de València. / Miguel Angel Montesinos

Amb este últim municipi, Canals i València també tenen un dels superiors, el de Vestuari a Mesura i Espectacles; mentre que el de Patronatge i Moda està a València i Elda, i se sumen l’IES La Torreta d’Elda i l’IES Sixto Marco Polo d’Elx. La mateixa família d’estudis també té oferta en FP sobre fabricació de calçat.

Patronistes, modistes, sastres, dissenyadors o tècnics de control són alguns dels perfils professionals que se formen actualment en estos estudis, que tenen una bona inserció laboral. «Normalment tenen prou oportunitats de quedar-se en els llocs en els quals han fet les pràctiques o compten amb ells quan necessiten reforços com època de falles o de bodes», indica Annabel Baeza.