L’IES Conselleria torna a ‘obrir’ el seu centre comercial

Al voltant de 180 alumnes de diferents cursos i famílies professionals de l’IES Conselleria de València han treballant junts en la creació del centre comercial simulat «Les Tendetes», en la tercera edició d’un projecte que permet a l’alumnat acostar-se al món real del comerç d’una manera pràctica.

Més enllà del seu valor educatiu, amb esta iniciativa del departament de Comerç i Màrqueting del centre educatiu, es fomenta l’emprenedoria i es procura desenvolupar habilitats transversals com ara la creativitat, capacitat de treball en equip, la gestió del temps, la comunicació efectiva i la resolució de conflictes.

Els estudiants han dissenyat, muntat i gestionat els seus propis negocis —d’una gran varietat—, posant en pràctica els coneixements adquirits al llarg del curs, des de la creació d’un pla de negoci fins a l’atenció al client i la gestió de les vendes. El ‘centre comercial’ ha suposat un dur treball i una gran dedicació per part de l’alumnat, destaquen des de l’IES.

Any rere any, Les Tendetes continua creixent, comptant cada vegada amb més participants. Alumnat de 1r de Cicle Formatiu de Grau Mitjà (Activitats Comercials, Sistemes Microinformàtics i Xarxes i de Gestió Administrativa), de Formació Professional Bàsica (1r de Serveis Comercials i 1r i 2n de Serveis Administratius) i el grup de 1r de Cicle Formatiu de Grau Superior de Tècnic Superior d’Ensenyament i Animació Socioesportiva han sigut els encarregats de crear les botigues físiques.

Botiga creada per l'alumnat. / Levante-EMV

Web i 'jingle' en la megafonia

Per la seua part, l’alumnat de 1r de Cicle Formatiu de Grau Superior en Gestió de Vendes i Espais Comercials s’ha ocupat que cada botiga física haja comptat amb la seua corresponent pàgina web i botiga en línia. A més, l’exposició d’obres d’art per part de l’els grups de 1r i 2n de Batxillerat d’Arts i de 4t de l’ESO ha sigut l’acompanyament ideal per a la creació i recreació de nous espais i zones per als nostres visitants.

Cal destacar, com a novetat d’esta edició, que estudiants de 2n d’ESO D han creat i interpretat un jingle de Les Tendetes que va estar sonant en el centre la setmana passada, com un reclam publicitari.

A més d’autoritats i representants que van estar a la inauguració, Les Tendetes de l’IES Conselleria ha rebut una gran afluència de públic que ha gaudit d’una experiència comercial diferent i enriquidora. «El resultat ha sigut un èxit absolut. Els estudiants han demostrat un gran nivell d’entusiasme i han rebut el reconeixement i la felicitació del professorat, professionals del sector i visitants», diuen des de l’IES.