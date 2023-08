Cristina Pedroche vuelve a estar en el ojo del huracán. La presentadora no ha parado de protagonizar titulares desde que naciera su pequeña Laia. Y lo ha vuelto a hacer. Esta vez ha incendiado las redes con un tuit, a priori, totalmente inofensivo.

La influencer publicó este sábado un post en el que mostraba la evolución de su cuerpo después de dar a luz. "Tres semanas y dos días de posparto. Aquí no hay suerte ni milagros, hay mucha preparación antes y durante el embarazo. Vida saludable, deporte, comida sana y meditación", escribía.

3 semanas y dos días de posparto.💪🏽⚡️

Aquí no hay suerte ni milagros, hay mucha preparación antes y durante el embarazo.

Vida saludable, deporte, comida sana y meditación.

🙏🏽❤️ pic.twitter.com/zv5vzu1tsU — Cristina Pedroche (@CristiPedroche) 5 de agosto de 2023

Un tuit en el que Cristina Pedroche trata de explicar el trasfondo de su rápida recuperación se ha convertido en una ofensa para muchas mujeres. Y es que son muchas las que han respondido a este post haciéndole ver que ella es una privilegiada y que no es ejemplo alguno para el resto de madres. "Esto genera expectativas irrealizables y frustración en la mayoría de mujeres", le afea una usuaria.

No, no es cuestión solo de trabajar, sino de tener la posibilidad, sobre todo económica, que claramente la mayoría no pueden. Ni por tiempo, ni dinero ni ayuda. Esto genera expectativas irrealizables y frustración en la mayoría de mujeres. Que ya bastante tienen en el posparto. https://t.co/Ao5afIMEai — Laura Redondo (@LauraRdondo) 6 de agosto de 2023

Otra usuaria, que dice haber sido madre algo antes que Cristina Pedroche, explica su situación particular para demostrar que, en estos casos, tener más medios económicos sí que marca la diferencia. "En casi 2 meses de posparto que llevo, lo más parecido a la meditación que he hecho ha sido un minutito que me encerré a llorar en el baño, comida sana una ensalada que hizo mi suegra, y deporte el que hago subiendo las bolsas de la compra", explica en un tuit que ya supera los 500 'retweets' y roza los 8.000 'me gusta'.

¡Y DINERO que te permite todo eso!

En casi 2 meses de posparto que llevo, lo más parecido a la meditación que he hecho ha sido un minutito que me encerré a llorar en el baño, comida sana una ensalada que hizo mi suegra, y deporte el que hago subiendo las bolsas de la compra. https://t.co/EzvZzyAr4f — Fabiola Barranco (@FabiolaBarranc1) 6 de agosto de 2023

Y es que, según estas usuarias, Pedroche difunde un mensaje de "quien quiere, puede" que en ocasiones no es del todo cierto. Si bien el trabajo físico y la dieta son importantes, no hay que pasar por alto otros factores como la complexión de la mujer en cuestión, sus posibilidades socioeconómicas o incluso su salud mental después de dar a luz.

Disculpa.

¿Qué mensaje quieres dar a todas las mamás?🤔

¿Demostrar que no todas las mamás tienen tu tiempo, ni la necesidad, ni tus recursos económicos, ni tu naturaleza física, para recuperarse como tu?🤔

Mujer, piensa un poco en las demás. Y revisa eso que dices de la suerte. — Maria José (@majosevn) 6 de agosto de 2023

La presentadora, por el momento, no se ha pronunciado ante el revuelo generado.