El usuario se Twitter 'Soy Camarero' se dedica a difundir situaciones en las que se vulnera los derechos de los camareros, así como vejaciones o faltas de respeto de ciertos clientes hacia las personas que trabajan en el sector de la hostelería.

En una de sus últimas publicaciones ha compartido un caso en el que se explicita que los derechos laborales de un joven que trabaja de camarero se tiran por tierra. El camarero le pregunta a su jefe por quñe no ha recibido la nómina de los últimos dos meses, a lo que su responsable responde con violencia e insultos: "Encima tengo que explicártelo, que pareces inútil. En julio cuando te cortaste el tendón te di tres días libres. Ya no trabajaste los 30 del mes. En agosto con la tontería de tu pare te fuiste día y medio a Madrid".

El trabajador contrargumenta a su jefe y le hace entender que después de sufrir el accidente laboral por le que se cortó el tendón debería haber cogido una baja y que, en cambio, solo descansó tres días para tratar de no faltar tanto al trabajo. Su jefe, en la misma línea, continúa recriminándole e insultándole: "¿Hacerme el favor? ¿Tú eres tonto? Tu obligación es estar aquí de lunes a domingo de 11:00 a 23:00. Qué favor ni qué tres mierdas me cuentas. Soy yo el que te hace un favor pagándote y dándote trabajo teniendo 21 putos años, que eres un niñato".

Además, el jefe le tira en cara que no le ha enseñado ningún documento que justifique su ausencia durante su viaje a Madrid y, además, le amenza: "Y de agosto, enséñame lo de tu padre. Yo no he visto ningún papel médico del supuesto cáncer ni nigún padre muerto. No tienes derecho a esos dos meses, y ya veremos si este te lo pago. A mí exigencias las justas, sé dónde está tu abuela y lo mismo se lleva algún disgusto, payaso. Ve denunciando si quieres, sabes que mi hermano es jefe de la policía de aquí. Lo mismo el que se va al calabozo eres tú".

Harto de la situación, el joven le advierte de que va a buscar respaldo con abogados. Evidentemente, y visto lo visto, la reacción del jefe está completamente fuera de lugar: "Encima me amenazas, subnormal. Eres un putísimo subnormal. 21 años y te crees que vales para algo en la vida. Eres un gilipollas, nada más. Mañana ven y tráeme el dinero de tu puto uniforme, que fueron 250 euros entre chaquetilla, pantalones y zapatos. Mas te vale traerlos o ya me los tomaré yo de otra manera".

Finalmente, el camarero comenta que lo que está ocurriendo le parece subrealista, y el jefe continúa propinándole insultos: "Subrealista tu agradecimiento por darte trabajo. Voy a buscar un abogado para encargarme de ti, asqueroso puto muyerto de hambre. Más te vale no buscar otro trabajo cerca porque me voy a encargar personalmente de que sepan lo trepa y cerdo que eres".