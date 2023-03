Carlet ha posat en funcionament nombrosos projectes per a millorar la vida dels seus veïns i veïnes. Entre ells, destaca una reivindicació històrica: el desviament de la CV-50. La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ja ha aprovat el projecte i, en breu, es realitzaran les expropiacions. Les obres preveuen una inversió de la Generalitat de més de 7,4 milions d’euros.

Tal com detalla l’Ajuntament de Carlet, el projecte consistirà en un bulevard amb jardineria, arbratge i facilitats per a vianants i ciclistes. Però aquesta no és l’única iniciativa impulsada per als habitants de la localitat. Dins del Pla Edificant s’ha construït un gimnàs al CEIP Sant Bernat, on la Conselleria d’Educació ha invertit 579.712 euros.

També s’ha dut a terme la reforma del CEIP Juan Vicente Mora, amb una inversió de 859.192 euros, per a l’aïllament tèrmic de les aules i altres reformes d’actualització i adequació de les instal·lacions escolars. De cara als pròxims mesos, estan prevists, dins del Pla Edificant, la reforma de l’IES 9 d’Octubre, que contempla l’ampliació i modernització del centre, i la implantació d’una nova línia que es podria resoldre amb la creació d’un nou CEIP, apunten des del consistori.

Pel que fa als recursos assistencials, l’ajuntament ha procedit a l’habilitació d’un dels edificis de l’antic Bosch Marín per a situar la nova seu de Serveis Socials. Després de la multiplicació de la plantilla de professionals dedicats als serveis socials, dins de la política del Govern municipal per al benestar de les persones, era necessària una nova ubicació on es poguera atendre amb dedicació i privacitat. El consistori disposa ja dels nous locals, que tenen l’entrada pel carrer de Joan Peset.

En relació als serveis culturals i d’oci, l’ajuntament assegura que el teatre El Siglo, un projecte emblemàtic del patrimoni i l’orgull de la localitat, es portarà endavant. Per a ell, s’ha aconseguit un finançament al 50 % per part de la Diputació de València, 2,2 milions d’euros en tres anys, i 2,2 milions per part de l’ajuntament, també en dos anys. Al primer any, el consistori es marcà com a objectiu fer el projecte, així com executar una primera fase en 2023 i una segona en 2024.

El teatre, inaugurat en 1889, quan Carlet tenia una població de 6.000 habitants, estava a l’altura d’un teatre de capital i, per això, entrà en el circuit de les companyies estatals de teatre. Per al projecte el consistori ha fet un concurs d’idees, amb la condició de respectar el que havia sigut el teatre i, també, donar la possibilitat de crear nous espais per a exposicions o altres activitats socioculturals. Un procés que ja ha finalitzat. En total, s’hi presentaren cinc projectes dels quals resultà guanyador l’anomenat Amics del Siglo.

Instal·lacions esportives

De totes les millores en les instal·lacions esportives que s’han impulsat, l’ajuntament destaca el projecte del Trinquet. A Carlet, l’afició a la pilota està ben arrelada. Als anys 80 del segle passat, es tancà el trinquet del municipi. Molts dels aficionats han continuat jugant al carrer i en altres trinquets. De fet, Carlet va ser la seu en 2017 del Primer Torneig Faller de la Junta Central Fallera.

Per tot açò, el consistori ha mostrat interés en el projecte i han intentat en diverses ocasions recuperar l’històric recinte del Trinquet. Diferents circumstàncies de caràcter tècnic han fet que no s’haja pogut recuperar encara. La darrera ha estat l’abandó per part de l’empresa adjudicatària de l’obra, fet que va comportar que s’iniciara de nou tot el procés. «No pararem fins a poder reprendre les obres del Trinquet», conclouen des de l’ajuntament.