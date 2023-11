El exsecretario de Canet d'En Berenguer José Antonio Sancho Sempere, condenado y absuelto en varias piezas de la trama de asesorías que se destapó en 2013, vuelve a sentarse en el banquillo acusado de un delito de prevaricación junto al alcalde de San Antonio de Benagéber de 1987 a 2015, Eugenio Cañizares, y el secretario-interventor de este último municipio. La sección de delitos económicos de la Fiscalía provincial de València acusa a los tres de un delito continuado de prevaricación por la presunta contratación ilegal de Sancho Sempere como abogado del municipio desde 2003 a 2011. Sancho Sempere cobró 146.063,89 euros por una sucesión de facturas que presentó y cobró de 2007 a 2011. La Fiscalía solicita 9 años de inhabilitación para los tres para empleo o cargo público en la administración local.

El juicio comenzó el lunes aunque se suspendió al detectar la presidenta del tribunal y ponente que había participado en la instrucción de la causa. Las defensas ya habían planteado las cuestiones previas al juicio, en las que alegaban prescripción de los delitos o nulidad de la causa. Pero para evitar problemas posteriores la vista comenzó ayer otra vez de cero. Los tres magistrados que la sección quinta de la Audiencia de València que juzgan los hechos decidieron ayer responder en sentencia las cuestiones previas reiteradas por las defensas sobre la nulidad de la causa y prescripción del delito de prevaricación que la Fiscalía imputa a los tres acusados.

La vista arrancó con las declaraciones de los tres procesados. El más extenso y el primero en declarar fue el exsecretario de Canet d’En Berenguer José Antonio Sancho Sempere quien admitió que colaboraba desde 1987 con San Antonio de Benagéber cuando era una entidad local menor. Ya en 1997, cuando San Antonio de Benagéber se independiza de Paterna, «por unas circunstancias especiales de extrema urgencia se me nombra secretario del Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber y el abogado para llevar la defensa del expediente de municipalidad [que fue recurrido por Paterna y no resolvió el Supremo hasta 2004]» y afrontar «una herencia de 30 actos litigiosos que el abogado de Paterna, Manuel Linares, se quitó de encima y teníamos que comparecer en todos».

El letrado admitió que este encargo se hizo sin «ningún expediente de contratación. Se me autoriza como letrado de la corporación y de sus miembros en general. Me dieron los contenciosos y entiendo que sí se me designaba como abogado». Además, también admitió que durante estos primeros años «no había pactado cobrar ningún tipo de honorarios. Tardé diez años en cobrar la primera factura [en 2007]. La pasé con el reglamento de honorarios del ICAV». Sancho Sempere defendió que aún sigue "pendiente de cobro el expediente de municipalidad. Me hicieron una provisión de fondos pero el trabajo de 14 años ascendía a 300.000 euros", que asegura no haber cobrado.

A partir de ese año Sancho Sempere empezó a pasar al cobro facturas mensuales inferiores a 3.000 euros. «Podía haber cobrado de golpe todos los pleitos terminados, pero no se hizo así». No ha explicado por qué no cobró, ni siquiera por su trabajo como secretario de San Antonio de Benagéber de 1997 a 1999, o hasta que empezó a pasar las facturas a partir de 2007. «Yo pedí que no quería cobrar como secretario porque yo quería cobrar como abogado».

El exalcalde de San Antonio de Benagéber, Eugenio Cañizares, justificó la contratación de Sancho Sempere porque «era el que más experiencia tenia y el que menos cobraba. Entendimos que era el que mejor lo podía hacer. Segregaciones no se celebran muchas. Y abogados no había tantos. Y se sabia muy bien los pleitos que había y muy bien la formula que había que llevar».