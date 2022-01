La saturación de la Atención Primaria por el aluvión de casos de covid-19 es de tal calado que algunos centros de salud de la provincia de Valencia están dejando de dar nuevas citas (ni presenciales ni telefónicas) con los médicos hasta nueva orden y solo están atendiendo urgencias, con las consecuencias que esta demora en ver pacientes de otras patologías puede tener.

«Es de vergüenza. Entiendo que no den abasto por la covid pero no pueden dejar de ver a los pacientes», se quejaba ayer José Luis, después de que el pasado viernes le negaran una cita para su madre octogenaria en el centro de salud de Campanar y le emplazaran a pedirla en febrero. «Estuve haciendo cola y cuando pedí cita para que vieran a mi madre me dijeron que solo veían urgencias, que las agendas de citas con los médicos se habían suspendido hasta febrero y no me dieron otra opción», se queja este vecino de València que ha interpuesto una queja formal por lo sucedido. Las citas tampoco funcionaban ayer en este centro a través de la página web y el contacto vía telefónica era imposible.

La misma situación se repite en el centro de salud de Buñol, tal como adelantó Levante-EMV, donde han decidido también suspender citas y solo se atienden urgencias, tal como informaron a los vecinos desde el consistorio el lunes por petición del centro de salud. Cuando se llama por teléfono para pedir hora con el médico, la respuesta que recibe el paciente es que solo están atendiendo urgencias «porque tenemos como 300 o 400 consultas de covid todos los días» y no les quedaba más remedio que «demorar las visitas de control hasta lo menos el 25 de enero. Estamos saturados. El nivel de casos covid es inviable», explican desde el otro lado del teléfono.

Lo mismo está sucediendo, según aseguraron ayer fuentes municipales en los centros de salud de Cheste y de Chiva, también dependientes del área de salud de Manises. Desde el departamento de salud negaron la situación en Buñol asegurando que las puertas del centro están «abiertas» pero que se está priorizando su atención «según criterios clínicos».

La situación es extrema en estos centros de salud. En el resto, la demora para tener una cita se ha extendido entre dos y tres semanas a causa directa de la sexta ola.

«No hay galenos en bolsa»

Además de la avalancha de casos covid y el trabajo que comportan (de confirmación de pruebas, visita de pacientes, tramitación de bajas y altas o seguimientos), la situación en los centros de salud se está agravando porque las plantillas también sufren las bajas por covid. Así lo confirmaron ayer fuentes de Comisiones Obreras del área de La Fe (de donde depende el centro de salud de Campanar). «No hay instrucción común para dejar de dar citas pero sí es cierto que en todos los centros del área tienen médicos de baja y no hay profesionales en bolsa para cubrirlos».

Precisamente ayer, los médicos se concentraron a las puertas de hospitales convocados por varios sindicatos para pedir «una contratación más flexible y urgente» que permita hacer frente «tsunami» de la sexta ola de la pandemia y «la sobrecarga» que está causando, ya que recalcan que no pueden esperar a que la conselleria haga efectivas las 6.000 plazas estructurales anunciadas, que se empezarán a crear y cubrir a partir de abril. Según los médicos, la renovación de los más de 6.000 contratos covid «no son suficientes en esta ola».

Además, señalan que los fines de semana y festivos esta situación se agrava debido a «la imposibilidad de contratar personal» ya que las bolsas de trabajo están cerradas estos días. Los profesionales tienen claro que estas situaciones terminan pasando factura en el control de pacientes con patologías crónicas y, sobre todo, tienen un impacto directo en el volumen de trabajo de las urgencias hospitalarias.

La Conselleria de Sanidad presentará un recurso de suplicación ante la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana contra la condena interpuesta por un juzgado de Alicante a indemnizar a 154 médicos por infringir la normativa de prevención de riesgos laborales por la falta de elementos de protección en la primera oleada de la pandemia de covid, según confirmaron fuentes del departamento que dirige Ana Barceló.

Como president de la Generalitat, Ximo Puig aseguró ayer que recurren la decisión judicial para «defender el interés general de los valencianos», tras mostrar su respeto al fallo, y recordó que ya pidió en nombre del Consell un «perdón público» a los sanitarios por la falta de material durante la primera ola. «Reitero: en ese momento determinado no tuvimos todos los recursos necesarios en una pandemia sobrevenida en la Comunitat y enEspaña y Europa, y la reacción del gobierno valenciano fue inmediata», recalcó, recordando la contratación de aviones para la llegada de material de protección.

Puig, a preguntas de los periodistas en Alicante, recordó que esta demanda ya se presentó en el ámbito penal y fue desestimada por el TSJCV, mientras «ahora les ha dado la razón» un tribunal de lo social. Tras insistir en que «nadie podía pensar la magnitud de esta pandemia», defendió que la Generalitat presenta su recurso siguiendo los cauces judiciales y con el objetivo de que «prime el interés general». Sobre las críticas del Sindicato Médico CESM-CV de que los sanitarios tuvieron que llevar bolsas de basura como EPI, Puig remarcó que tuvieron constancia de «problemas determinados en su momento».