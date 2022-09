Si hubo un tiempo en que la tasa turística provocaba el choque entre los socios del Botànic, eso ha quedado atrás. Su tramitación en las Corts progresa adecuadamente entre los tres partidos que conforman el Consell. El reflejo es que los tres grupos parlamentarios presentarán las enmiendas de manera conjunta, dejando de lado cualquier posibilidad de que el PSPV (más receloso con la medida) plantee alguna cuestión que trastoque el espíritu de la norma.

Lo ha anunciado la síndica de Compromís, Papi Robles, quien ha afirmado que las enmiendas a la propuesta de ley de la tasa turística "a priori" serán de los tres grupos del Botànic, tras una negociación en la que "no ha habido ruido" y en la que los grupos han trabajado "muy bien conjuntamente". Así lo ha indicado Robles en una entrevista con Europa Press al ser preguntada por el cierre del plazo para presentar enmiendas a esta normativa este viernes.

En julio, el PSPV apoyó el inicio del proceso parlamentario de la tasa "sin renunciar a la capacidad de mejora durante su tramitación parlamentaria". Sin embargo, esta "mejora" no llegará a trastocar el tronco de la ley que dará pie al nuevo tributo que será de carácter municipal, voluntario para los ayuntamientos y con una moratoria de un año desde su aprobación lo que hace que su puesta en marcha se atrase, como mínimo, hasta 2024.

La síndica de Compromís se ha mostrado "muy satisfecha" del trabajo conjunto con los socialistas para elaborar la tasa y ha afirmado que "hasta ahora, han ido cumpliendo". Respecto a las dudas que han plantado los socialistas en varias ocasiones, ha señalado: "Quizá nos podríamos ahorrar las tensiones previas, pero cada uno gestiona los tempos como considera".

Robles ha apuntado que "en la política y la vida, la coherencia es importante" y ha señalado que el PSPV-PSOE "la ha demostrado". "Sí que veo algunas declaraciones que me sorprenden, pero prefiero quedarme con la parte de coherencia que me han demostrado. Quédate con lo que ves y no con lo que digan", ha agregado. Sus palabras pueden mirar especialmente al secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, que ha sido muy crítico con la medida e incluso planteó la posibilidad de dimitir si se aplicaba.

Además, se ha mostrado segura de que se cumplirán los pactos a los que llegaron en abril, cuando se presentó la proposición de ley, y que hay "en general, bastante acuerdo". Sí ha admitido que hay "algunas cosas que se tienen que pulir", y que han "hablado con el sector". De hecho, ha señalado que "no acaba de entender demasiado" el "ruido" que hay al respecto cuando "los tres grupos entienden que es buena propuesta" que permite dar una "herramienta opcional" a los municipios. Además, ha recordado que "ningún municipio está obligado" a implantarla.

Reforma fiscal

Respecto a la reforma fiscal, ha señalado que no van a permitir "que se bajen impuestos a cuatro para que los pague toda la ciudadanía". Entonces, ¿bonificaciones al impuesto de patrimonio? "Ni hablar", ha zanjado.

Robles ha defendido que "quien más tiene, tiene que pagar más" porque es una "cuestión de equidad" y que las bajadas de impuestos, de realizarse, deben ser "a las rentas medias o bajas".

Respecto al resto de normas que están este curso en trámite parlamentario, ha destacado la ley del Cambio Climático, de Economía Circular y Bienestar Animal, así como los presupuestos, que ve "fundamentales" para capear esta situación en la que "a la gente le cuesta ir a hacer la compra". "No tenemos derecho a no darle respuestas a la ciudadanía", ha agregado.

También prevé que haya acuerdo parlamentario sobre la renovación de los órganos estatutarios: "Al final en las Corts siempre se ha respetado la pluralidad democrática y la voluntad es que así sea".