Resfriados “eternos” en el 80% de las visitas al centro de salud

Tos, estornudos, dolor de garganta y cabeza, congestión nasal, mucosidad en las vías respiratorias superiores, molestias musculares… el 80% de los pacientes que acuden al médico de familia presentan estos síntomas y copan los centros de salud. El resfriado común y la gripe son enfermedades distintas pero sus síntomas son parecidos, aunque no iguales. Ahora, también se suma el Covid-19 como un tercer tipo de infección de las vías respiratorias. Los centros de salud están colapsados, los médicos de familia no dan abasto y en las agendas no hay citas disponibles en quince e incluso veinte días.

Los síntomas de la gripe suelen ser mucho peores que los del resfriado. Sin embargo, este año parece que el resfriado común viene “más fuerte” y quien lo pilla tiene la sensación de que se le “eterniza” porque no se lo quita de encima. Pasan los días y en vez de ir a mejor notan todo lo contrario.

Para el doctor Vicente Gasull, médico de familia e integrante de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria Semergen, “estamos en un momento en el que en el ambiente “se mezclan muchos virus. Hay cuadros gripales y catarrales en los adultos y ante un cuadro catarral las molestias no te las quita nadie. Yo no me atrevo a decir que el virus viene más fuerte o que hay más síntomas, pero lo que sí es una realidad es que los cuadros de dolor de garganta se han acentuado y que responden a un cuadro vírico”.

Esa sensación de tener un “constipado eterno” se debe, según el doctor Gasull, a que esta sociedad moderna “no permite hacer lo que debiéramos, que no es otra cosa que aislarse y descansar. Pero como no podemos pues al final se esparcen los virus y parece que todo el mundo está constipado y parece que uno no se puede quitar el catarro de encima”.

La portavoz de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) en la Comunitat Valenciana, Dolores Ros, asegura que las visitas se hacen “interminables” en el centro de salud porque el virus del resfriado es este año “más agresivo” que antes de la pandemia, aunque la doctora de atención continuada asegura que “el tratamiento es el mismo y sólo cabe tener paciencia y aguantar”.

El médico de Atención Primaria, Antonio Monrabal, también recalca que los cuadros catarrales se han incrementado este año y que tres inviernos (incluido éste) con mascarilla “han supuesto menos resfriados por lo que ahora el cuerpo nos puede pillar desentrenados”. Sin embargo, afirma que el resfirago dura lo mismo que duraba “que es más o menos una semana con medicamento y quince días sin ellos”, aunque “la sensación individual es única”. El doctor también afirma que “le hemos perdido el miedo al Covid, pero ahí sigue” y que la pandemia ha traído como consecuencia “que estemos muy pendientes de las toses pero hemos perdido el miedo a las infecciones de transmisiones aéreas”.

Cuerpos desentrenados

El profesor y virólogo, José Antonio López, explica que aunque los análisis no permiten dar una respuesta clara, “no hay estudios de la parte vírica que indiquen que el virus de la gripe sea más virulento”. Sin embargo, la protección con mascarilla “sí puede haber supuesto que nuestro sistema inmunológico haya perdido esa visión rutinaria estacional del virus de la gripe. Pero no es cuestión del virus, sino de la respuesta inmune por las medidas de protección que hemos tenido y que han roto el ciclo estacional de todos los años”.