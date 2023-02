No sabe lo que le diría si la tuviera delante, más allá de darle las "gracias infinitas por su generosidad" pero lo que tiene claro Ana Teruel es que ella no estaría hoy aquí si no hubiera sido por esa mamá de Nueva York que decidió donar el cordón umbilical de su bebé. Y es que gracias a esa donación, y a las células madre que se sacaron del cordón, Ana pudo someterse a un trasplante y superar la leucemia que le diagnosticaron en 2009 y de la que ahora está curada. "Sin su generosidad, que no tiene precio, yo he podido ver a mi hija cumplir años", insiste.

Las donaciones de médula ósea caen a la mitad tras la pandemia Ana es una de los miles de enfermos de leucemia y de otras enfermedades de la sangre que dependen para curarse de que otra persona haya dado el paso de donar médula ósea, o más bien las células madre que se obtienen o bien de la médula ósea como tal, de los cordones umbilicales de los bebés que se donan tras el parto y, en la mayoría de las veces, de las células que se obtienen directamente del torrente sanguíneo gracias a un proceso sencillo similar a una donación de sangre al uso y que se utiliza en el 85 % de las ocasiones. Curada de su enfermedad, Ana dedica ahora su tiempo a ayudar a otras personas con leucemia y a sus familias desde la asociación Asleuval, de la que es secretaria. Desde esta entidad inciden en la importancia de ser donante de médula, sobre todo en estos momentos en los que la cifra de nuevos aspirantes a serlo ha caído a la mitad tras la pandemia. Es la realidad que han constatado desde el Centro de Transfusiones de la Comunitat Valenciana: si en 2019 se apuntaron cerca de 2.000 nuevos voluntarios al registro oficial, el año pasado fueron 1.066. "Hay que donar porque es la única forma de aumentar las posibilidades" de los enfermos "Hay que donar porque es la única forma de aumentar las posibilidades" para estos enfermos, recuerda Ana que colabora en las campañas de concienciación que Asleuval, con el apoyo del Centro de Transfusiones hacen en institutos y universidades. "En ellas intentamos captar a estos jóvenes para que se apunten al registro y se hagan donantes pero también les recordamos que, cuando el día de mañana sean padres y madres también pueden donar el cordón umbilical. Yo creo que es muy bonito salvar la vida de una persona incluso de la otra parte del mundo. Los donantes son héroes sin capa", explica Ana. Solo menores de 40 años para donar médula Se buscan donantes jóvenes La pandemia de covid ha supuesto un antes y un después en el volumen de nuevos donantes pero también se ha perdido parte de las personas interesadas en serlo desde 2018 cuando se decidió limitar la edad de los donantes a 40 años, cuando se vio que los trasplantes más exitosos eran siempre de personas jóvenes. En estos momentos hay más de 38,7 millones de donantes registrados en el mundo, 450.000 de ellos registrados en toda España y cerca de 40.000 procedentes de la C. Valenciana pero "cuanto más se done, más posibilidades hay de tener un trasplante exitoso", como el suyo ya que su tipo de leucemia era de las más agresivas. El beneficio de la donación de médula ósea no llega solo a los pacientes de enfermedades de la sangre, ya que estas células madre (que una vez trasplantadas se pueden convertir en todos los componentes de la sangre, desde glóbulos rojos, blancos o plaquetas) son necesarias cada día más para otras enfermedades. Así lo ha explicado a este diario la hematóloga Mª Dolores Planelles, coordinadora en la C. Valenciana del plan nacional de donación de médula ósea. "El trasplante de progenitores hematopoyéticos se utiliza cada día en más patologías y no solo en las malignas hematológicas como las leucemias", también se usan en "tratamientos para enfermedades metabólicas y autoinmunes". Una veintena de valencianos al año se convierten en "héroes sin capa" Concienciarse de la importancia de ser donante y apuntarse es el primer paso. En el Centro de Transfusiones de la Comunitat Valenciana, situado en la avenida del Cid de València, hacen un primer análisis de sangre y un perfil genético para que nuestra inscripción llegue completa al registro oficial de donantes de médula ósea Redmo de la Fundación Josep Carreras, que está interconectado con los registros del resto del mundo.

En este registro, nuestros datos están disponibles hasta que tenemos 60 años y, si alguien necesitara de nuestras células madre, se analiza la posibilidad de hacer la donación que en el 85 % de las ocasiones se hace como si fuera una de sangre: gracias a una máquina de aféresis que saca de nuestra sangre solo las células madre.

El año pasado y según datos de la Fundación Josep Carreras, a 276 españoles de los 452.000 que están registrados en el registro oficial se les llamó para donar su médula e hicieron de forma efectiva una donación, 20 de ellos eran valencianos. El Hospital de La Fe es donde más donaciones se hicieron: once y las otras nueve se hicieron en el Hospital Clínico de Valencia.