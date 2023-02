Dos ejecutivas de la Gürtel estrechan el cerco a Camps: "Fuimos a València por la amistad con Álvaro Pérez"

Dos ejecutivas de las empresas de la trama Gürtel estrecharon ayer el cerco sobre el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, y su presunto trato de favor a las empresas de Francisco Correa por la administración valenciana. "Fuimos a València por la amistad de Camps con Álvaro [Pérez "El Bigotes", director de Orange Market]", declaró Isabel Jordán, ejecutiva de cuentas de las empresas de Francisco Correa. "Camps le dijo Álvaro [Pérez] que en València iba a tener trabajo. Y empezamos a hacer los congresos del Partido [Popular] en València", ha señalado Mónica Magariños. Las dos fueron condenadas en la pieza de la trama Gürtel de Fitur en la que negaron los hechos que ahora admiten. "Fui condenada en Fitur, entonces no colaboraba con la justicia", admitió Magariños.

De organizar los actos del PP en la Comunitat Valenciana, Orange Market pasó a trabajar para la Generalitat. "Álvaro [Pérez] se dedicaba a conseguir los clientes, que era administraciones públicas y yo organizaba los eventos", explicó Magariños. Su primer trabajo en València fue "el evento para Camps de 2004, 'Parlem' que fue un éxito brutal que salió en todos los periódicos". A partir de ahí, "Crespo y Correa presionaban a Álvaro: 'Pide trabajo y que te lo den', le decían. Y Álvaro se lo pedía al señor Camps", aseguró la ejecutiva de cuentas.

Fraccionamiento de contratos

Y así, según Magariños, Orange Market "empezó a trabajar con Presidencia [de la Generalitat]: la "Guía de la Comunicación" en papel y USB los consiguió Ignacio Blanch [trabajador de Orange Market y amigo de la infancia de Camps]". La ejecutiva de cuentas confirmó que en Presidencia las interlocutoras eran "Nuria Romeral y Dora Ibars", esta última procesada en este juicio. Después vendrían "el Open de Tenis y la primera parte del congreso de software libre". Todos los trabajos se facturaron por debajo del mínimo legal para los contratos menores en aquella época. "La Generalitat nos dijo que había que hacer facturas por menos de 12.000 euros y Pablo Crespo es el que nos decía los conceptos". El tráfico de información con el Consell era fluido. "Una técnica de la Generalitat nos corregía en azul sus indicaciones". Magariños no recordaba quién era la técnico que realizaba las correcciones.

Concursos amañados

Sobre los sucesivos contratos de los pabellones de Fitur para la Generalitat (en esta causa sólo se juzga el de los grandes eventos de 2009), Magariños admitió que antes de convocar los concursos "ya nos poníamos a trabajar en el diseño y fabricación. Nos presentábamos a los concursos porque sabíamos que nos los íbamos a quedar nosotros. Teníamos la garantía de que cada año lo íbamos a tener".

Isabel Jordán, que continuará hoy su declaración, también confirmó que fue la Generalitat la que pedía fraccionar los contratos. "Era la administracion la que pedía otras empresas para no facturar mas de 8.000 o 12.000 euros. Nunca es la empresa quien propone facturar fraccionado, porque es mejor una que 17 facturas e ir cobrando cuando se pueda". Así sucedió, según su versión, con el vídeo del contenedor amarillo que creó Orange Market para Vaersa, la Guía de la Comunicación de 2004 y el Fitur de 2005.

La nota discordante con estas declaraciones fue la de Cándido Herrero, gerente de Orange Market, la sucursal valenciana de la Gúrtel, también condenado por los contratos de Fitur. Sobre Camps declaró que nunca habló con el expresidente de la Generalitat y que nunca le vio en la oficina de la empresa. "Como he jurado decir la verdad -aseguró- nunca le oí ni oí hablar con él. Sinceramente no. Aunque si me pregunta si existió la amistad con Álvaro Pérez, pudo existir", respondió en el interrogatorio de la Fiscal Anticorrupción.

En la jornada de ayer también declaró el primer técnico de la Generalitat que ha alcanzado una conformidad con la Fiscalía Anticorrupción. Se trata de Enrique Bort, jefe del gabinete técnico del Sepiva (Seguridad y Promoción Industrial Valenciana SA), la empresa pública creada para promocionar los parques empresariales. Bort admitió que el Sepiva adjudicó a Orange Market el video promocional de presentación del "Plan de desarrollo de los parques empresariales" por "65.000 euros más IVA". Y después de montó el expediente de adjudicación a posteriori, según admitió el técnico. "Las ofertas [al concurso] no llegaron a tiempo y se tenía que cerrar". Bort también admitió: "Mi superior estaba al corriente de lo que pasaba", aseguró en referencia a Inmaculada García-Pardo, directora del Sepiva, procesada también esta causa.