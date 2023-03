"He venido a que me vean porque no sé lo que me pasa, pero me han dicho que están de huelga y que si no tengo 39 de fiebre no me atienden de urgencias". Es la respuesta que ha recibido esta mañana Mar Atiénzar cuando se ha acercado a su centro de salud, el de Plaza Segovia en València capital, en el primero de los tres días de huelga de médicos convocado por CESM para reclamar mejoras laborales. "Afortunadamente sí tengo 39 de fiebre, me verán esta tarde. Me vuelvo a la cama mientras".

Más de 15.000 médicos están llamados a hacer huelga 28 años después A Mar la visitarán esta tarde pero no todos los pacientes que se han acercado hoy a sus centros de salud, con o sin cita, han tenido tanta suerte, ya que el primero de los tres días de huelga de médicos convocados por el sindicato CESM-CV está teniendo especial predicamento entre los médicos de Familia y los pediatras, tal como se esperaba. A falta de datos oficiales, desde el sindicato convocante han adelantado que "más del 85 % de la plantilla" de médicos de Primaria (de Familia y pediatras) habría secundado la huelga incluyendo los servicios mínimos establecidos por la autoridad laboral que en el caso de los centros de salud se había establecido en atender "como un sábado", lo que supone estar más o menos a un tercio. De 23 a 3 médicos en el Padre Jofre En el centro de salud de Padre Jofre, uno de los más grandes de la provincia de Valencia, los 23 médicos que forman la plantilla de especialistas de Medicina de Familia habían decidido ir a la huelga. Así lo explicaba esta mañana la coordinadora del centro, Asunción Iturralde. "En Pediatría están los 6 trabajando pero de los 23 médicos, solo están trabajando tres como servicios mínimos", ha explicado la responsable. Pese a ello, a las puertas del centro no se notaba excesivamente la jornada de huelga. "Mucha gente sabiendo que había huelga ya ha evitado venir", explicaba Iturralde. Al resto, les han ido dando cita para otros días. "He venido sin cita para que me vieran porque una medicación me está generando muchos síntomas pero están de huelga, que mañana me llaman por teléfono", explicaba María Teresa, que lamentaba haberse levantado de la cama para recibir esa respuesta, "pero no me cogían el teléfono". Con todo, para ella "aquí no es como en Madrid", aseguraba. Colas a la puerta de Serrería En ambos centros, la sala de espera y el mostrador de recepción estaban llenos "pero no mucho más que cualquier día normal", han explicado trabajadores a este diario. Donde sí se notaba más la jornada de huelga era en el centro de Serrería, dependiente del área del Clínico. Allí a media mañana, la cola que se había formado salía a la calle y una trabajadora del centro había salido a informar. "Están de huelga y puede que vayan a tardar bastante", advertía a una familia que se había acercado por una urgencia pediátrica. "Mínimo" seguimiento de la huelga, según Sanidad Por su parte la Conselleria de Sanidad ha emitido un comunicado en el que informa de que, según la recopilación de los datos de los distintos departamentos de salud por parte de la dirección general de Recursos Humanos, el seguimiento de la huelga ha sido del 7,4% de los médicos, indicando que "la jornada de hoy está transcurriendo con normalidad y con un mínimo impacto asistencial en el sistema sanitario público"