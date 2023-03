Los más de 15.000 médicos que trabajan en la sanidad pública valenciana están llamados hoy a hacer huelga después de fracasar las negociaciones entre el sindicato convocante (CESM-CV) y la Conselleria de Sanidad, que se han prolongado durante más de dos meses. La de hoy será la primera huelga de facultativos que se convoca y se celebra en el sistema valenciano en 28 años después de la que mantuvo el colectivo en 1995 durante 72 días. Y hay fijadas otras dos fechas más: los próximos lunes 3 de abril y el lunes 8 de mayo.

La huelga sigue la estela del resto de las que se han convocado (y celebrado) en el resto de autonomías -también por el sindicato médico o por sindicatos "hermanos"- y busca mejorar las condiciones laborales de este colectivo en un contexto postpandemia de "degradación" de la sanidad pública, colapso de centros de salud y hospitales, listas de espera y "jornadas interminables", según denuncian desde la formación.

¿Qué piden?

En estos dos meses de negociaciones ha dado tiempo a que el sindicato pusiera sus líneas rojas de entre las 42 peticiones que formalmente presentó a la conselleria. Entre ellas, estaría el aumento de plantilla, mejoras salariales o la implantación efectiva de la jornada de 35 horas para todos los médicos y peticiones más concretas y perentorias para los especialistas de los centros de salud (médicos de Familia y pediatras) como poner un tope a los pacientes que ven cada día y buscar una solución para que el "exceso" de citas se derive a otros recursos o lo asuman otros profesionales. Es la solución que se ha pactado ya en otras autonomías.

En el ámbito hospitalario, desde el sindicato buscaban que se pagaran mejor las horas extras, poner un máximo de guardias presenciales en los hospitales o que todos los profesionales de más de 46 años quedaran exentos de hacer guardias. Para los profesionales de emergencias, reivindican cuestiones como el pago de dietas o aumento de plantillas.

¿Se ha avanzado en algún acuerdo?

Las negociaciones se rompieron definitivamente la semana pasada, además entre acusaciones mutuas de haber roto la baraja, pero en las seis reuniones del comité de huelga que se habían celebrado hasta ese momento, administración y sindicato habían avanzado en pactar ciertos puntos claves como la jornada de 35 horas o el tope a las agendas en los centros de salud. Aun así, y ante la "falta de concreción" de la conselleria y el que no llegara a tiempo una propuesta negro sobre blanco, CESM entendió que las negociaciones estaban en punto muerto, lo que supuso el principio del fin.

Las peticiones de la CESM no han caído, sin embargo, en saco roto pese a que finalmente se vaya a celebrar la huelga. Al poco de convocarse, el resto de sindicatos que componen la mesa sectorial de Sanidad (y que agrupan al 95 % de la representatividad entre los trabajadores) decidieron abrir una vía de diálogo sobre las peticiones más relevantes pero en la mesa sectorial, para que las mejoras llegaran a todos los trabajadores. En este foro sí está habiendo acuerdos.

Sanidad ha puesto ya un calendario para aplicar la jornada de 35 horas a todos los trabajadores sanitarios y se ha empezado a hablar de otras cuestiones como el tope de las agendas. De hecho, en la reunión con todos los sindicatos del pasado viernes se estuvo a punto de firmar un primer acuerdo sobre las 35 horas pero, al no estar previsto explícitamente en la jornada, no hubo acuerdo al faltar la unanimidad. El resto de sindicatos acusaron directamente a la CESM de bloquear el pacto para "no quedarse sin argumentos para ir a la huelga". El próximo 8 de marzo se han vuelto a citar para, esta vez sí, aprobar un calendario de puesta en marcha.

¿Qué seguimiento tendrá la huelga?

Según cifras aportadas por el propio sindicato médico CESM, en la Comunitat Valenciana suman entre 6.000 y 7.000 afiliados lo que supondría cerca de la mitad de la plantilla de facultativos de la pública. Cuántos de los médicos de la pública irán a la huelga (afiliados o no) es, sin embargo, una incógnita también para el sindicato convocante, que reconoce que el colectivo de facultativos es "difícil de movilizar", aunque sí que esperan un seguimiento más acentuado en los centros de salud entre médicos de Familia y pediatras.

No hay que perder de vista tampoco en el éxito de los paros el impacto que ir a la huelga tiene en los profesionales: un mínimo de 200 euros brutos menos en la nómina de este mes, según han apuntado a este diario varios especialistas, y el recorte en días de vacaciones, por ejemplo.

¿Cómo me puede afectar?

La Autoridad laboral ha impuesto ya unos servicios mínimos para garantizar la asistencia médica este lunes. Así, se mantendrán al 100 % la plantilla de médicos en servicios vitales como las UCI, reanimación, trasplantes, diálisis, radioterapia, las SAMU o las urgencias extrahospitalarias que ofrecen los centros de salud fuera de su horario habitual. Los servicios mínimos marcan que tendrán que trabajar al menos el 50 % de médicos en servicios como Oncología, de cirujanos que se ocupen de intervenciones programadas, o los que trabajen en hospitales de día.

En los centros de salud, Trabajo ha considerado que sería suficiente que se funcionara "como un sábado", lo que supone tener al menos un tercio de la plantilla. Los especialistas que pasen consultas externas tendrán que dar al menos el 25 % del servicio y en la puerta de urgencias y en las salas de hospitalización se podrá trabajar con la plantilla de médicos "de un domingo".