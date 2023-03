La portavoz del grupo popular en el Congreso de los Diputados y secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha anunciado el registro de una iniciativa parlamentaria para la creación de una comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PSOE y de su organización en la Comunitat Valenciana: “Los ya conocidos caso Azud o caso Acuamed, que ahora evolucionan al caso Ximo Puig”, ha dicho.

"No se puede admitir que las Corts Valencianes se hayan negado, por imposición del Partido Socialista, a activar la comisión de investigación que ya lleva casi dos años constituida. Ximo Puig no quiere que se investigue ni que se sepa la verdad”, ha afirmado en un comunicado del PP, en el que no se habla de la implicación de decenas de cargos del PP valenciano en el caso Azud.

La dirección del PP de España sale así en ayuda de los populares valencianos de Carlos Mazón en su intento por transformar el caso Azud en el caso Ximo Puig. La financiación de las campañas de los socialistas valencianos de 2007 y 2008 es una pieza de un caso que se inició con la investigación al entorno de la exalcaldesa de València Rita Barberá. Así, su mano derecha en el consistorio, Alfonso Grau, y su cuñado, José María Corbín, son los principales investigados en una trama que pivota sobre los contratos del constructor Jaime Febrer.

A pesar de este trasfondo, Gamarra ha dicho: “Tenemos la obligación de que se cree esta comisión en el Congreso, tras el rechazo por parte del Senado, y la paralización que Ximo Puig ha llevado a cabo en las Corts Valencianes, ya que se disuelven el próximo 4 de abril. Parece que quieren que los valencianos no sepan qué ha ocurrido y cómo se ha financiado el Partido Socialista".

La dirigente del PP ha reiterado que afecta a la financiación del Partido Socialista en la C. Valenciana, y también al Gobierno de Zapatero por la adjudicación de obras de Acuamed.

La portavoz popular asegura que este caso de presunta corrupción afecta al diputado nacional socialista Vicent Sarriá que, según la agenda del extesorero del partido, Pepe Cataluña, "comió con empresas de la trama que le pagaron hasta 2 millones de euros, presuntamente". “Tienen que dar explicaciones de cómo se ha financiado el Partido Socialista valenciano, en este caso Ximo Puig".