Sanidad declara urgente la compra de ecógrafos para los centros de salud por el atasco tras la pandemia

"Llevamos un retraso notable en diagnósticos y revisiones" tras la pandemia de covid-19, "sobre todo en pacientes crónicos" y "necesitamos acelerar la recuperación de dichas actividades". Esta es, a grandes rasgos, la justificación de la Conselleria de Sanidad para acelerar la compra de 2.345 equipos diagnósticos y de cirugía menor prometidos a los especialistas de la Atención Primaria como una forma de hacer más resolutivas las consultas pero que todavía no han llegado a los centros de salud valencianos.

La compra de estos equipos (ecógrafos, material para hacer intervenciones de cirugía menor, retinógrafos para identificar problemas de visión y electrocardiogramas, entre otros) se publicitó a finales del año pasado como una de las mejoras que se iban a poner en marcha en la Atención Primaria como parte del Marco Estratégico de la Primaria 2022/2023, plan que busca darle mayor independencia y más peso al primer nivel de la sanidad valenciana después de años de reivindicaciones y de que la pandemia dejara claras, todavía más, las necesidades que arrastraba.

Por aquel entonces los concursos se estaban preparando pero no ha sido hasta diciembre o incluso el pasado mes de marzo cuando se han empezado a licitar los contratos. Eso sí, Sanidad lo ha hecho declarando estos procedimientos como "urgentes" lo que les permite acortar los plazos para que se resuelvan lo antes posible y acelerar la llegada del material. Por ahora, del conjunto de 2.345 equipos prometidos, Sanidad ha acelerado la compra de los 219 ecógrafos (más 128 portátiles); de los 341 equipos de cirugía menor como bisturís y material de criocirugía (para resolver problemas menores como retirada de pecas o abscesos en consulta) y también de la compra de 178 retinógrafos para identificar problema de visión.

Retrasos "notables" en diagnósticos

Sanidad se apoya en la pandemia de covid y, sobre todo en los retrasos que hay en todos los niveles tras las diferentes olas para justificar esta vía extraordinaria en la contratación. "Necesitamos que los profesionales de la Primaria dispongan de la tecnología necesaria para abordar el notable retraso que llevamos en diagnósticos y revisiones, sobre todo de crónicos", aducen. Además, hasta que no lleguen los equipos, no se puede hacer la formación para que los médicos de Familia puedan utilizarlos ya que no están especializados en interpretar, por ejemplo, las imágenes de los ecógrafos. "Si los procesos de adjudicación del suministro e instalación de las tecnologías objeto de este contrato no se aceleran (...) todos estos desarrollos se verán demorados", añaden.

Un mes de parón

La intención de acelerar la compra está ahí pero los procesos aún están en marcha y, acumulando parones en muchos casos. El más adelantado en la compra de los ecógrafos, unos equipos para diagnosticar más eficazmente en los centros de salud y evitar "derivaciones inadecuadas y listas de esperas", según Sanidad. El contrato se licitó por 6,1 millones de euros el 23 de diciembre y, según estos tiempos acortados, las empresas tenían hasta el 9 de enero para presentar sus ofertas.

La compra, sin embargo, aún no se ha resuelto. De hecho, todo el proceso ha estado suspendido durante un mes después de que una de las firmas licitadoras recurriera por un problema de plazos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARCR). El tribunal ha levantado ya la suspensión del proceso y ahora la administración tiene vía libre para adjudicar: la empresa que se lleve el contrato tiene 6 meses para entregar el material según la distribución territorial de la propia conselleria. Sanidad ha tenido en cuenta que en muchas áreas de salud hay centros de salud que ya tienen material para hacer cirugía menor, por ejemplo en departamentos de Alicante.

Este contrato es el que va más adelantado pero el de los bisturíes se licitó el pasado 23 de marzo y las empresas tenían hasta el pasado 11 de abril para presentar ofertas. La declaración de urgencia ayudará a que los procesos se cierren antes.