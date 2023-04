Verle cara a tu médico de Familia pero sin tener que desplazarte al centro de salud o consultar por ese sarpullido que le ha salido a tu hijo sin tener que hacer el viaje pero asegurándote de que el pediatra va a ver la lesión en la piel. Estas son algunas las ventajas del nuevo sistema de videoconsultas en Atención Primaria que la Conselleria de Sanidad está probando en nueve centros de salud de las tres provincias pero que se quiere poner en marcha en todos tras pulir los problemas técnicos que pudieran surgir y confirmar la acogida que tiene entre los pacientes.

Por ahora, las videoconsultas llevan apenas una semana rodando pero, según la experiencia que están teniendo en el centro de salud de la calle Chile en València (dependiente del área de salud del Hospital Clínico), "se podrían generalizar pronto" porque el sistema no ha dado problemas y la acogida por parte de los pacientes está siendo buena. "No estamos teniendo huecos en blanco porque está habiendo demanda", según explica la doctora Zaida Olmo, coordinadora del centro de salud y que ya ha atendido a varios pacientes a través de esta plataforma. En cada centro se decide qué cupo de citas se atiende por videollamada y el horario en el que se hacen.

El perfil: Menores de 50 años y con poca disponibilidad

El componente tecnológico que tienen este tipo de consultas hace que el perfil de los pacientes que las solicitan sea muy determinado. "Por ahora personas menores de 50 años y trabajadoras, gente que tiene menos disponibilidad para venir", explica Olmo que reconoce que la gente mayor "agradece más la visita presencial pero la gente más joven, que usa mucho la llamada, también agradece el vernos la cara y nosotros el poder vérsela a ellos".

Sobre la tipología de consulta hay más variabilidad. Los trámites administrativos se están solucionando cada día más vía telefónica y en esta semana de prueba, los especialistas del centro de salud de Chile no han encontrado una pauta en la motivación de los pacientes. "Las patologías dan igual y no son todo cosas banales ni por temas de seguimiento", explica la profesional. La posibilidad de ver al paciente añade un plus sobre la consulta telefónica. "En las telefónicas muchas se convierten en visitas presenciales pero aquí, por ejemplo, al tener la imagen no siempre es así. Por ejemplo el otro día solucionamos un problema de piel. Es una ventaja", explica la médico de Familia. "Cuantas más facilidades, mejor",

Con todo, entiende que muchas primeras consultas por videollamada tendrán una segunda parte presencial. "La primera impresión que tenemos es que muchas se resolverán al 100 % pero otras necesitarán estar cara a cara. Nosotros siempre preferimos que el paciente venga, si tengo que elegir elijo presencialidad pero entiendo que para los pacientes es una facilidad y va a ser muy útil en otras atenciones como en enfermería, cuando hagan seguimiento de lesiones cutáneas, por ejemplo".

Complementar, no sustituir

Para Jorge Navarro, miembro del Equipo de Trabajo de Telemedicina de la Conselleria de Sanidad y director médico del Hospital Clínico, el "feedback" recibido hasta ahora de los pacientes es "muy positivo" y si el programa sigue sin dar problemas, su puesta en marcha en todos los centros de salud podría estar próxima.

"Es cierto que venimos de un contexto por la pandemia en el que se anhelaba la vuelta de la presencialidad pero esto es una solución complementaria que no sustitutiva", explica. Sobre el proyecto, Navarro ha puesto en valor que no solo se ofrece la plataforma para hacer la videoconsulta (a través de la APP GVA+Salut o la web) sino que se ha logrado "integrar esa llamada en el sistema y queda incluida en nuestra historia clínica". A través de este equipo de trabajo, desde Sanidad se quieren poner en marcha más proyectos en telemedicina como la telemonitorización de pacientes crónicos complejos a través de aplicaciones, por ejemplo.