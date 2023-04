La causa del IVEX por los pagos a Julio Iglesias se archiva por prescripción y libera al fugado Tabares de causas pendientes con la justicia

Punto y final a dieciocho años de instrucción intermitente. El Juzgado de Instrucción 19 de València ha dado el carpetazo definitivo al segundo caso IVEX (Instituto Valenciano de la Exportación) abierto en enero de 2005 por la presunta malversación por los pagos en «B» y a través de paraísos fiscales de casi seis millones de euros al cantante Julio Iglesias por ejercer de embajador de la Comunitat Valenciana en 1998 y 1999, según confirman a Levante-EMV fuentes de la Fiscalía Provincial de València y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La causa se archivó el 19 de septiembre de 2022, aunque no ha trascendido hasta ahora. Permanecía «aletargada» judicialmente a la espera de poder tomar declaración al principal acusado, José María Tabares, exdirector del IVEX, investigado junto a otros dos miembros del consejo de administración del IVEX. Tabares está fugado de la justicia desde que fue condenado a cinco años de prisión por estafa en el primer caso IVEX.

El actual titular del Juzgado de Instrucción 19, distinto al que inició la causa -Luis Carlos Presencia Rubio que la investigó a golpe de recurso-, finiquita en un escueto auto de dos páginas la investigación que se inició en 2005. Y que se incoó por «un presunto delito de malversación de caudales públicos y falsificación de documento mercantil». La instrucción tenía fecha de caducidad debido a los plazos legales para investigar ambos delitos. «El plazo legal y procedimentalmente previsto estaba establecido para el 17 de septiembre de 2022».

Desde esta última fecha han prescrito los delitos por los que se perseguía a José María Tabares. Con la prescripción también "queda sin efecto la petición de extradición" del exdirector del IVEX que se llegó a solicitar a Japón, el país donde reside desde que huyó de España en 2005 para evitar la primera condena a cinco años de cárcel por estafar seis millones al IVEX en una operación para producir derechos de compensación que permitieran a la factoría Ford exportar vehículos a Túnez.

Tabares escapó a Japón antes de que este primer fallo fuera confirmado por el Tribunal Supremo el el 23 de octubre de 2006. Allí ha ejercido como profesor de castellano y derecho laboral desde entonces. La pena por este primer «Caso IVEX» también caducó para él, según estableció la Audiencia de València en un auto de diciembre de 2012 en el que declaraba prescrita la primera pena de cinco años por un delito continuado de estafa.

Desde que se fugó en 2005, la Fiscalía Provincial de València no ha cesado de intentar conseguir su extradición. "El procedimiento no puede reabrise si no es con la presencia del señor Tabares para que se le reciba nueva declaración en calidad de investigado, no sólo para poder ejercer su derecho de defensa sino para cooperar a despejar las dudas que surgen sobre la participación en los hechos del resto de investigados", aseguraba el fiscal del caso en un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción 19 en junio de 2019.

En marzo de 2010 se dictó una orden internacional de busca y captura de Tabares y una orden europea de detención. En abril de 2019 se dictó un auto de prisión provisional como paso previo a que el Fiscal del caso IVEX solicitara el 15 de octubre de 2019 que se dictara auto acordando la extradición de Tabares, por lo que reclamaba que el TSJCV elevara suplicatorio al Ministerio de Justicia.

Aunque se llegaron a dictar autos de sobreseimiento provisional para evitar la prescripción de la causa, ésta finalmente alcanzó la fecha definitiva de caducidad prevista para el 17 de septiembre de 2022.

Un hito judicial que permitiría al exdirector del IVEX José María Tabares volver a España sin que la justicia pudiera actuar contra él, ya que el tiempo le ha permitido saldar por prescripción todas sus cuentas con la justicia.