A tres días de enfrentarse a su tercera jornada de huelga de médicos, la Conselleria de Sanidad se enfrenta a otro conflicto laboral: el del personal subrogado de las resonancias y las farmacias sociosanitarias. El sindicato Comisiones Obreras (CC OO) va a convocar tres días de paros entre el colectivo (que aglutina a cerca de 170 personas) después de no haber podido avanzar en la negociación para mejorar las condiciones laborales de estos trabajadores, que dependen desde hace poco tiempo de la administración. Serán los próximos días 16, 19 y 26 de mayo.

La intención del sindicato era convocar una mesa de negociación para solicitar mejoras para estos trabajadores y conseguir cuestiones como "la aplicación de las 35 horas" que se va a implementar en toda la plantilla de Sanidad o un incremento salarial ya que "ni siquiera se les ha aprobado los incrementos salariales de los presupuestos generales del Estado para el personal del sector público". Desde CC OO recordaban que esta bolsa de personal subrogado (los servicios estaban en manos privadas y Sanidad los asumió en diciembre de 2021 y en julio de 2022 respectivamente) eran los únicos que no habían avanzado nada frente a los grupos mayoritarios de subrogados (los de Alzira y Torrevieja) que sí han conseguido mejoras laborales y salariales a golpe de negociación tras convocar paros.

"Entendíamos que a falta de un convenio colectivo único para los subrogados y si al personal de Alzira y Torrevieja se le había concedido, también se debían avanzar con este personal pero nos han denegado la convocatoria de una mesa de negociación porque el sindicato UGT se opone y hacía falta un informe jurídico para convocarla y si llegaba antes del día 12 ya nos llamarían", explica Rosa Atiénzar, secretaria general de la federación de sanidad de CC OO-PV. "El argumento es claramente contrario a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores dado que CC OO tiene legitimad suficiente para promover y constituir la mesa al tener más del 87 % de representación en estos ámbitos", han expuesto en una nota.

Atiénzar ha criticado duramente la posición de la conselleria "pese a que presumen de talante negociador, en nuestra opinión es muestra de mala fe. Agotadas las vía diálogo, nos vamos al conflicto", añadía la secretaria general.

Más de un centenar de extrabajadores de Eresa

Los cerca de 110 trabajadores subrogados de las resonancias son antiguos empleados de la firma especializada en diagnóstico por imagen Eresa que decidieron quedarse en sus puestos cuando Sanidad asumió la gestión del servicio que estaba privatizado en una docena de hospitales públicos. Los empleados de Eresa pasaron a ser personal indefinido no fijo de la conselleria, la figura jurídica que se creó para afrontar la reversión de Alzira, y se sumaron a esta bolsa de trabajadores que se podían jubilar en sus puestos pero no terminaban de tener las mismas condiciones que el resto de trabajadores porque no habían accedido a su puesto por oposición.

Tanto en Alzira como en Torrevieja, los trabajadores estaban reclamando que Sanidad aceptaran los convenios colectivos que tenían aprobados antes de las reversiones y que les eran más favorables y les acercaban más a las condiciones (salariales y de horario) de sus compañeros estatutarios. En ambos casos, había un bloqueo por parte de la administración que derivó en protestas y en convocatoria de huelgas, por las que lograron llegar a acuerdos.

De hecho, desde la resolución de estos conflictos, el conseller de Sanidad Miguel Mínguez ha adelantado que la solución a los conflictos de toda esta bolsa de personal subrogado (que se va a incrementar con la futura reversión de Dénia y de Manises, que se notificó ayer oficialmente) sería aprobar un convenio colectivo único que todavía no se ha desarrollado.