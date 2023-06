Las lluvias registradas en las últimas semanas en muchos puntos de la Comunitat Valenciana han venido «como agua de mayo» para el campo o la sequía. El problema es que estas lluvias abundantes a estas alturas del año llevan asociadas una serie de riesgos, uno de ellos la expansión de algunas plagas como la mosca negra o los mosquitos, especies que ven como en esta época se juntan dos factores clave que favorecen su reproducción: aguas estancadas y temperaturas elevadas.

La eclosión de los mosquitos ya se ha empezado a notar en las marjales de las tres provincias, aunque se están detectando especialmente en las comarcas de la Ribera y la provincia de Castellón ya que «son puntos donde la situación es más endémica», explica Rubén Bueno, doctor en Biología y entomólogo especializado en el control de plagas. Así, asegura que «se está haciendo un esfuerzo para vigilar los lugares encharcados tras las lluvias».

La presencia de algunas especies está siendo de tal magnitud que está afectando a la vida de muchos vecinos de muchos puntos de de Castellón. «Nunca hasta ahora habíamos visto tantos mosquitos, nos hemos tenido que llevar al perro porque no puede estar aquí de tantos que hay y nosotros nos estamos planteando volver al pueblo», señala un vecino de Almassora.

Unas molestias que también se dejan notar en otras localidades consideradas calientes por su cercanía con zonas húmedas, como las Marjalería del Grau, así como en Borriana o Nules. Una situación que, si la proliferación no se logra aplacar rápido, el problema de salud pública que se generará será verdaderamente importante.

Una situación insostenible

De hecho, muchos vecinos ya denuncian que la situación en «insostenible». Es el caso de Álex Escrig, que lamenta que «este año estamos peor que nunca». A pesar de que entiende que es normal la presencia de estos insectos en esta época del año, este vecino de la Marjalería lamenta que «llevamos unos días que nos acribillan y nadie hace nada, no he visto aún fumigar por esta zona y a partir de las ocho de la tarde ya no podemos ni salir de casa”.

"Nunca hasta ahora habíamos visto tantos mosquitos"

Las denuncias son innumerables el grado de incidencia crece cada día. Por este motivo, Rubén Bueno incide en la necesidad de actuar cuanto antes y evitar que la situación vaya a más. De hecho alerta que si el encharcamiento de agua permanece durante más de cinco días y se mantienen las temperaturas altas se pueden dar las condiciones para que la larva se desarrolle y el mosquito nazca.

Actuación inmediata

«Las primeras 24 horas son cruciales para su eliminación», explica Bueno, por lo que los equipos se tienen que desplazar ipso facto a las zonas identificadas como focos para realizar inspecciones y detectar si hay larvas.

En el caso de localizar la presencia de mosquitos en su fase más temprana el protocolo a seguir es muy estricto, no solo porque estos suelan habitar en espacios protegidos como marjales y humedales, sino también porque «hay que evitar interferir en otras especies de insectos». Esto hace que los productos empleados para su eliminación sean biológicos y totalmente respetuosos con el medio ambiente.

El entomólogo incide en la necesidad de llevar a cabo estas actuaciones al inicio de la fecundación ya que los insecticidas autorizados solo actúan contra las larvas. «Si nace el mosquito habría que utilizar tratamientos más complicados que se tienen que hacer bajo situaciones muy controladas ya que los efectos son más nocivos», alerta.