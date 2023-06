Sanidad mantiene cerrados desde la pandemia varios consultorios de playa

La Conselleria de Sanidad activa hoy 15 de junio su plan de refuerzo y sustituciones de verano para intentar que las vacaciones de la plantilla sanitaria tengan el menor impacto posible en la atención a la ciudadanía. La administración pone en marcha antes el plan (para intentar cubrir los 7.500 contratos previstos incluso los más difíciles como los de médico de Familia); ha puesto más dinero y ha previsto reforzar más centros de zonas turísticas o abrir más consultorios de playa, 66 frente a los 56 del año pasado. Con todo, el panorama en las playas no tendrá nada que ver con el había antes de la pandemia: desde que estos pequeños centros sanitarios se cerraron porque no cumplían con los protocolos covid, hay muchos que no han vuelto a abrirse ningún verano más.

Sanidad refuerza la atención en 66 puntos turísticos de la costa Es la denuncia que hacen pacientes de zonas turísticas que han visto cómo, desde el cierre de la pandemia, muchos consultorios de playa no han vuelto a dar servicio en verano aunque ahora ya las medidas covid de doble circuito no tengan que observarse. En algunas zonas muy turísticas se va a notar especialmente. Por ejemplo, en puntos donde la población escala como Benicàssim, Sanidad solo tiene previsto abrir dos de los cuatro consultorios que hay en el frente litoral (Atlanta y Vila-real) o en Peñíscola, se queda cerrado el consultorio de playa. En ambos casos se supone que los refuerzos van a llegar a los centros de salud de cada uno de los municipios. Del listado de puntos de atención auxiliares salta también el de la playa de Alcossebre en Alcalà o en Orpesa también con una alta afluencia de personas, se queda también cerrado uno de los consultorios de temporada de playa. Y eso solo en Castelló. En la provincia de Valencia se queda cerrado uno de los tres puntos de playa de Cullera, por ejemplo, (aunque se refuerza el centro de salud integrado) y tampoco se van a reabrir los puntos de atención litoral de Puçol o El Puig, ni los de Xeraco, Piles u Oliva, aunque se refuerzan las plazas principales. En Alicante y frente a lo que sucedió el año pasado, se quedan sin abrir y sin refuerzo los puntos de Cala Vila-joiosa, Cala Finestrat, Elche los Arenales, l'Altet y Santa Pola que sí tuvieron recursos el año pasado. La falta de médicos este verano obliga a captar a recién licenciados sin el MIR "Supervisar" a los médicos sin experiencia Porque la estrategia de Sanidad, ante la falta de contratos suficientes (y de personal para cubrirlos) es cada vez más intentar compensar el trabajo extra poniendo refuerzos en los centros de salud habituales sin tener que abrir puntos de "recurso único" como estos consultorios de playa. En los centros de salud aquellos que lleguen de nuevas a cubrir esas plazas siempre van a estar más arropados por un equipo de profesionales, algo que los propios médicos advierten que va a ser más necesario que nunca dado que ante la falta de profesionales para cubrir las vacantes de médico de Familia se está contratando a estudiantes de Medicina recién graduados que no tienen el MIR. Desde la sociedad española de Medicina de Familia (y 17 sociedades vinculadas de toda España) ya han alertado de que, además de que es ilegal contratarles sin MIR es una temeridad ya que se pone en un riesgo potencial a los pacientes. "Estos médicos tienen cero días de ejercicio, sí conocimientos teóricos pero ningún rodaje, porque eso se adquiere en el MIR y en verano no se van a encontrar especialmente arropados en los centros de salud, con los equipos de vacaciones", explicaba un profesional de Primaria a este diario que relata que en su centro de salud de Alicante "se ha incorporado ya un recién graduado y un compañero tuvo que estar supervisando su trabajo todo el tiempo". Los médicos de Familia alertan del riesgo de ser atendidos por recién licenciados sin MIR Retraso para ver al médico y urgencias llenas La medida se venía haciendo otros años pero este año está siendo generalizada ante la evidente falta de este perfil profesional. Desde los sindicatos ya han alertado que este verano va a haber problemas (más espera para poder ver al médico o colas en las urgencias de los hospitales) porque, aunque se lograra contratar a todos los profesionales previstos en el plan de verano, los contratos solo "taparían" al 30 % de la plantilla de vacaciones. Precisamente por este falta de reemplazo se toma otra medida "polémica" todos los veranos: cerrar los centros de salud por la tarde. Este año también pasará y además, durante más tiempo, del 1 de julio hasta finales de septiembre. "Es el mismo plan de años anteriores, con los mismos problemas", apunta la secretaria general de la Federación de Sanidad de CC OO-PV, Rosa Atiénzar. "Nos tememos que se volverán a reproducir los problemas y la sobrecarga en la sanidad valenciana durante el verano. Si no se refuerza la Atención Primaria se incrementará la presión de los servicios de urgencia hospitalaria y se tensionará de nuevo el sistema sanitario", ha añadido.