La octava edición de eWoman, una iniciativa organizada por Prensa Ibérica, regresa a València el próximo 22 de junio. El evento —que cuenta con la colaboración de CaixaBank, Redit y Farma13— dará, como siempre, voz a las mujeres a través de una serie de ponencias centradas en la igualdad.

En ellas participará Ana Luján, directora del Centro de BancaPrivada ‘all in one’ de CaixaBank en València, que conversa con Levante-EMV para repasar cuál es la situación de la mujer en el mundo laboral.

¿Cómo valora la situación de la mujer en el mundo laboral?

Aunque en los últimos años se han producido avances significativos, la mujer todavía no ha alcanzado la igualdad en el ámbito laboral. La clave para la evolución en puestos de dirección es que esta igualdad esté integrada en la estrategia y cultura de la empresa. CaixaBank lo tiene incorporado en el Plan Estratégico 2022-2024, destacando el compromiso en materia de igualdad con el programa Wengage. Un proyecto transversal basado en la meritocracia y en la promoción de igualdad de oportunidades. Wengage incluye medidas internas para involucrar y sensibilizar a todas las personas sobre el valor de la diversidad, fomentar la flexibilidad, conciliación y reforzar el rol de la mujer en procesos de promoción interna. En el ámbito externo, desarrolla iniciativas para las clientas y la sociedad, basándose en impulsar la diversidad en cuatro ámbitos de actuación: liderazgo femenino empresarial, deporte, innovación y educación y entorno rural.

¿Y en el sector bancario?

Durante muchos años, el sector bancario ha sido marcadamente masculino y, aunque han sido muchas las mujeres que han ido ocupando puestos de relevancia, estamos lejos de la igualdad. Tenemos que seguir promoviendo que las mujeres participen activamente en el sector financiero y se sitúen en altos cargos dentro de las organizaciones. Es necesario que las mujeres sigamos confiando en nuestra valía para desempeñar dichos puestos. CaixaBank cuenta con un 42,4 % de mujeres en cargos directivos y un 40 % de mujeres en el Consejo de Administración, uno de los porcentajes más altos del sector. Además, se ha situado como la tercera mejor empresa del mundo en igualdad de género 2023, según el índice internacional de Bloomberg. Su valoración se encuentra por encima de la media total de entidades financieras y del resto de empresas españolas. Para nuestra empresa, avanzar en la diversidad de género supone revisar y reforzar el funcionamiento de la meritocracia necesaria para construir una organización más fuerte y competitiva.

¿Con qué barreras se ha encontrado para acceder y crecer profesionalmente?

Durante mi experiencia profesional en CaixaBank, en ningún momento me he encontrado con barreras para evolucionar profesionalmente. Tampoco nunca me he planteado que por ser mujer iba a estar en desventaja de oportunidades. La confianza en una misma, el trabajo, el esfuerzo son claves fundamentales en el desarrollo profesional. Llevo 15 años formando parte de la entidad y, desde el primer momento, me he sentido valorada tanto por mis compañeros como por los directivos de la entidad. Siempre he tenido las mismas opciones que el resto y han sido la valentía de asumir nuevos retos, el salir de mi zona de confort, la dedicación y el trabajo bien hecho lo que me ha llevado a desempeñar diferentes posiciones de responsabilidad. Actualmente, soy directora del Centro de Banca Privada en la oficina all in one de València, uno de los centros flagship de la entidad en la Comunitat Valenciana.

En eWoman participan algunas de las mujeres más influyentes en redes sociales en España, ¿qué papel deben jugar ustedes para con las demás mujeres de la sociedad?

Las mujeres en la sociedad podemos desempeñar un papel crucial en el empoderamiento y el avance de otras mujeres, mentorizando y fomentando un entorno más equitativo. Las mujeres que son líderes en sus sectores o aquellas que tienen puestos de responsabilidad son el espejo en el que mucha gente se mira. Su ejemplo sirve para que todas esas mujeres que desde pequeñas ven un faro al que seguir puedan tener un referente y vean que llegar a los puestos más altos es posible. Es fundamental que nos apoyemos mutuamente y trabajemos juntas para crear un entorno en el que todas tengamos igualdad de oportunidades. Al unirse y colaborar, las mujeres podemos generar un impacto significativo en la sociedad y allanar el camino para generaciones futuras. De ahí la importancia de la educación de los más pequeños, incitando desde las edades tempranas a que cada uno puede ser lo que se proponga.

¿Cuál cree que es el camino a seguir a partir de ahora? ¿Dónde deben focalizar las mujeres jóvenes sus objetivos?

Creo que hay muchas acciones y enfoques para que las mujeres jóvenes puedan aumentar sus oportunidades en el ámbito laboral, como obtener una educación y formación académica sólida para el campo o industria que desean trabajar, adquirir habilidades técnicas, relaciones personales, no ponerse limitaciones una misma… Es importe remarcar que cada situación es única y no existe un solo camino para alcanzar las metas que cada uno se marca. Como dice Miriam Rojas: «Tu éxito sucede cuando te enfocas en tus capacidades y en crear orden, constancia y trabajo entorno a ellas». En CaixaBank, junto con Microsoft, tenemos los Premios WONNOW, para premiar a las jóvenes estudiantes de los grados STEM y fomentar estas carreras desde edades tempranas.

¿En qué ámbito o sector cree que les cuesta más entrar o crecer a las mujeres?

A pesar de que tanto hombres como mujeres posean las mismas oportunidades para ingresar a cualquier carrera universitaria, llama la atención que hoy en día existan carreras en las cuales predomina uno u otro género. Esto ocurre también en el ámbito laboral. Hay algunos sectores como el STEM y la Tecnología donde estamos todavía lejos de la igualdad. Esto se puede deber a factores como la falta de referentes femeninos o de programas de mentoría y la presencia de estereotipos que desalientan a las mujeres a seguir estas carreras. Cada vez más se está trabajando para reducir la brecha y promover la equidad de género, aunque aún queda mucho camino por recorrer. La diversidad de género ya no es una tendencia, está en la agenda y está para quedarse. Es un tema que nos ocupa a todos.

Para terminar, ¿qué consejo le daría a las mujeres en general?

El mejor consejo que creo que le puedo dar a una mujer sería que fomenten el desarrollo personal, superen el miedo al fracaso y aprendan a aceptarlo. También les diría que trabajen para lograr un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal. Que no tengan miedo de asumir riesgos: a veces, para avanzar y lograr las metas es necesario salir de tu zona de confort y asumir desafíos. Como decía Marie Curie: «La vida no es fácil para ninguno de nosotros. Debemos tener perseverancia y confianza en nosotros mismos. Debemos creer que estamos dotados para algo y que esto debe ser alcanzado».