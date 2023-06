Gabriela Bravo, consellera de Justicia en funciones y recién nombrada vicepresidenta de la nueva Mesa de las Corts Valencianes, dimitirá como jefa del área del Consell cuando se convoque la mesa de las Corts.

La consellera encargó un informe a la Abogacía de la Generalitat para detectar posibles incompatibilidades por ocupar un cargo en el Ejecutivo valenciano (en funciones hasta la próxima investidura de Carlos Mazón) y el legislativo, con la constitución de las nuevas Corts y la mesa de la que forma parte. El Partido Popular criticó esta situación que consideró "bochornosa" y la portavoz del Consell en funciones, Aitana Mas, se desmarcó de Bravo, diciendo que "siempre tiene en cuenta la separación de poderes" aunque "respeto cualquier decisión personal".

Ahora, el informe a la Abogacía de la Generalitat concluye que no existe una incompatibilidad absoluta sino solo en "situaciones". Según ha explicado Bravo, "no hay una situación de incompatibilidad absoluta entre ambos cargos. Desde el punto de vista de la normativa de Corts no hay problema. Por su parte, la ley del Consell establece que el president tiene incompatibilidades, pero es compatible ser miembro del Consell y diputada", ha argumentado.

Bravo ha explicado que, sin embargo, se podrían dar situaciones de incompatibilidad de facto que "me obligarían a abstenerme en determinadas ocasiones". Por eso, añade que "sería recomendable una decisión". Por tanto, señala que no existe una incompatibilidad absoluta, solo de situaciones, "una vez empiece a ejercer las funciones".

"No he dimitido antes por responsabilidad"

Bravo dejará la conselleria en el momento en que se convoque al órgano rector de las Corts y añade que si no ha dimitido antes "ha sido por responsabilidad" con sus competencias. En este sentido, apunta que aunque "habría sido más fácil dimitir" no quería dejar la conselleria sin una titular.

Respecto a las críticas que emitieron dirigentes del PP valenciano contra su doble responsabilidad en el Consell y en la mesa de las Corts, Bravo defiende: "No he venido a aferrarme a ningún sillón porque no lo necesito, sino que ha sido un acto de responsabilidad quedándome al frente para gestionar toda la situación de emergencias, a la que en esta comunidad hemos tenido que dedicar muchas horas".

Para ella, la polémica suscitada por esta situación es "ficticia y azuzada por el PP de Mazón, mientras se habla de esto no se habla de los acuerdos con Vox, de haber borrado la violencia de género de sus pactos o darle las competencias de protección a las víctimas a la extrema derecha", ha criticado.

Coincide con este razonamiento el president de la Generalitat Valenciana en funciones, Ximo Puig, que ve "ridículo" el debate sobre los cargos de Bravo: "Es cuestión de días y debe haber alguien competente en incendios", ha razonado el jefe del Consell. "No es un debate crucial, es una cuestión mínima que se va a resolver, son 4 o 5 días, pero en estos momentos la consellera competente en incendios lo razonable y exigible es que se mantenga en el puesto hasta que se considere oportuno", ha apostillado.

Legislativo y ejecutivo en colaboración

Bravo, por su parte, matiza que la relación entre el poder ejecutivo y legislativo "no es de separación absoluta de poderes" porque permite a los miembros del Gobierno formar parte del legislativo, "es una relación de colaboración". "Cuando yo vaya a formar parte de la Mesa, en el momento en que tenga que ejercer mis funciones en la Mesa ya no seré consellera y mis competencias pasarían a Presidencia", ha precisado la actual titular de Justicia.

"En el momento en que tenga que ejercer mis funciones en la Mesa ya no seré consellera"

Una vez Gabriela Bravo fue nombrada vicepresidenta segunda de la Mesa de las nuevas Corts Valencianes como representante del PSPV, la segunda fuerza más votada, "pedimos el informe (a la abogacía de la Generalitat) para salir de toda duda", apunta Bravo, quien también admite que ella sabía que "no había una incompatibilidad absoluta para mantenerme durante un tiempo en los dos cargos, lo tenía claro". Respecto a las conclusiones del documento, la consellera dice que "coincide plenamente en lo que yo pensaba: mientras no entre en funciones puedo estar desempeñando mi papel. Me he quedado en la conselleria por responsabilidad por mucho que le pese al señor Mazón", concluye.