Tres altos cargos de la Generalitat defienden la legalidad de los 14 millones de contratos a la Gürtel

Un exvicepresidente, una exconsellera y una alta funcionaria de la Generalitat defendieron ayer los 14,9 millones en contratos que recibió la trama Gürtel durante cinco años y que ya cuentan con tres sentencias firmes que confirman el presunto amaño y trato de favor a las empresas de Francisco Correa por parte de la Conselleria de Turismo, RTVV y el PP. Ahora se dirime si la Generalitat favoreció a las empresas de Francisco Correa entre 2004 y 2009 mediante el pago de 1,8 millones en contratos menores de 12.000 euros en cuatro conselleries y cinco empresas públicas. La Audiencia Nacional retomó ayer, tras 19 días de parón, las vistas del juicio que ha sentado en el banquillo, por segunda vez, al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, y veinticinco personas más. Esta semana (hay sesiones hasta el jueves) comparecen los testigos de los acusados y algunos de la Fiscalía Anticorrupción que aún colean de jornadas anteriores.

El exvicepresidente y exconseller de «Economia, Hacienda, Empleo y Grandes Proyectos» (aunque esta última denominación nunca se incluyó en el nombre oficial) Gerardo Camps asumió ante el tribunal que desde 2003 hasta 2011 tuvo la responsabilidad de «elaboración del presupuesto, fiscalización y cumplimiento de la legalidad del presupuesto que correspondía a la Conselleria de Economía y Hacienda». Como parte de su legado, Gerardo Camps alardeó de haber creado la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (Sptcv), estructura que después copiarían otras empresas públicas. «Siempre he llevado a gala que la Sptcv no tiene una sola recomendación ni incidencia por la Sindicatura de Comptes. Aprobó el examen con matrícula de honor». El exvicepresidente del Consell también defendió que «la Sindicatura de Comptes nunca encontro un supuesto de responsabilidad por alcance, la condición previa para la responsabilidad penal, ni tampoco una salvedad sustancial. Todos los expedientes fueron archivados con participacion del ministerio público», insistió Gerardo Camps sobre su gestión inmaculada al frente de toda la Generalitat.

Camps Devesa también se jactó de haber contestado con transparencia a las peticiones de información de la oposición tras estallar el caso Gürtel. "Fui yo en nombre del Consell de responder a todas las preguntas de carácter escrito. Se contestó con absoluta transparencia. Se informó de todo ello. Se revisó todos lo expedientes y se analizó si se habia cometido alguna ilegalidad". Aunque la hemeroteca, contradice al exvicepresidente.

Amigos desde los veinte años

Gerardo Camps también salió al rescate de su amigo Francisco Camps, «nos conocemos desde los veinte años» admitió, para declarar que «nunca» recibió «ni la más leve insinuación» por su parte para contratar a Orange Market o a ninguna otra empresa. «Nunca recibí la más leve insinuación, por supuesto, ni instrucción ni dirección alguna». La exconsellera de Industria, Comercio e Innovación, Belén Juste, también negó haber recibido indicación alguna por parte de Camps respecto a alguna contratación. «Nunca, nunca», aseguró.

La jornada la cerró la exabogada general de la Generalitat, exsecretaria autonómica de Promoción Institucional y exsubsecretaria de la Conselleria de Turismo, entre otros cargos, Isabel Villalonga. Esta funcionaria y fiel escudera de Camps defendió el primer contrato de Fitur (el de 2005) amañado por la Gürtel. «Es dificil que se hiciera a dedo. Hubo una mesa de contratación con criterios de contratación. Se hicieron objetivamente las adjudicaciones. El primer año, el siguiente ya no estuve yo». Villalonga también fue la autora o instigadora de sendos informes de la Generalitat para garantizar la legalidad de los contatos con la trama Gürtel. Admitió que «contesté muy enfadada» a uno los informes de la UDEF por sus aseveraciones y presunciones que no se ajustaba a la realidad. No hubo fraccionamiento de contratos», defendió con vehemencia. Además de negar haber recibido indicaciones por parte de Camps. “El presidente no da instrucciones a un director general. No habla con un director general. El presidente habla con su jefe de gabinete. No conozco ningún caso que el presidente hable con un director general. Conmigo sí porque le llevaba la agenda. Pero ni con directores generales ni con subsecretarios. El presidente habla con consellers y su jefe de gabinete”.