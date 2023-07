La consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, ha asumido su cargo prometiendo "diálogo" y "consenso" con las instituciones, el tejido empresarial y los sectores vinculados, al tiempo que ha garantizado que su departamento no va a "criminalizar a nadie" y se ha comprometido a reclamar "donde sea y ante quien sea" para que la Comunitat Valenciana reciba los recursos hídricos "necesarios". Pradas ha recibido la cartera este jueves por la tarde de manos de las exconselleras Rebeca Torró e Isaura Navarro. Y es que el departamento que va a dirigir Pradas incluye las competencias de Emergencia Climática y Transición Ecológica y de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, que en el Consell del Botànic estaban repartidas entre dos áreas.

Durante su intervención, mayoritariamente en castellano aunque ha intercalado el valenciano, Pradas se ha mostrado "cargada de ilusión" por poder trabajar "por nuestras infraestructuras, territorio, agua, costas, caza, desarrollo sostenible, mundo forestal, bienestar animal", y ha recalcado que todo ello "debe ser compatible teniendo claro que el desarrollo económico y social y el medioambiental deben ir de la mano". Para ello, ha garantizado al sector, al tejido empresarial y a las instituciones municipales "diálogo" para trabajar para que la Comunitat Valenciana sea "una tierra próspera y de oportunidades". Además, ha recalcado que no se va a "criminalizar a nadie" desde un gobierno que ha prometido que será "para todos" y que legislará "sin sectarismos", siempre "con consenso con todos los sectores", ha insistido. "Tendréis siempre abiertas las puertas de la Conselleria", ha añadido.

Pradas ha hecho mención especial al agua y, al respecto, ha manifestado su "firme compromiso" de trabajar para que "lleguen" a la Comunitat Valenciana los recursos hídricos "necesarios". "Reclamaremos donde sea y ante quien sea, con el debido respeto y atención a nuestra tierra, a los regantes y a los agricultores", ha indicado, al tiempo que ha avanzado que esta será "la legislatura del agua". Y ha mencionado el caso particular de l'Albufera, para el que ha apostado por "consensos" para soluciones "beneficiosas para todos".

"Trabajar sin descanso"

En cuanto a las infraestructuras, ha prometido "trabajar sin descanso" para que la Comunitat Valenciana tenga "las que se merece" y se ha comprometido a "resolver los problemas de movilidad" y a "mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos". En este punto, ha mencionado el corredor mediterráneo y ha recalcado la necesidad de que sea "una realidad cuanto antes". "Quiero trabajar conjuntamente para conseguirlo", ha añadido, dirigiéndose particularmente al presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, Salvador Navarro, presente en el acto.

Pradas ha subrayado que llega al departamento "cargada de energía" por "trabajar por mi tierra" y ha garantizado que durante la legislatura no se le podrá encontrar "ni en la polémica ni el chascarrillo". "Frente al ruido, trabajo", ha defendido. "Es un reto de gran importancia y espero estar a la altura", ha agregado. La consellera ha aprovechado para recordar su anterior etapa como directora general del Medio Natural, durante la cual ha destacado que su corazón "se llenó de amor por nuestro medio ambiente", aunque ha asegurado que cuando se fue "hace ocho años" lo hizo "muy triste y con la sensación de que faltaban cosas por hacer que se quedaron en el tintero". Ahora, "contenta" por regresar, ha agradecido a los funcionarios de la conselleria su trabajo: "Sois parte fundamental para que nuestra tierra avance".

"Corto pero intenso"

Por su parte, la exconsellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Isaura Navarro, se ha despedido de su cargo "orgullosa por el trabajo hecho" gracias a un equipo que "se ha dejado la piel" y que ha trabajado "de manera muy intensa por nuestra salud ambiental, por la de nuestra tierra y por la resiliencia del futuro". "Por eso, me voy contenta", ha afirmado, al tiempo que ha recordado su paso "corto pero intenso" por la Conselleria --fue nombrada el pasado octubre como relevo de Mireia Mollà--.

Navarro ha defendido que durante su etapa al frente de Transición Ecológica han revertido "muchos 'desgavells' que nos encontramos" y ha citado el caso particular de l'Albufera como ejemplo de ello. Como balance del trabajo desarrollado durante estos meses, ha defendido la "alianza con la propia tierra" y ha recalcado que el "único camino" para protegerla es "guiarse siempre por el rigor y la ciencia, no por los oportunismos ni los discursos fáciles, los intereses especulativos o las presiones mediáticas, que son muchas".

"Decir que 'no' no siempre es fácil, pero detrás de cada 'no' hay un 'sí' a la protección del territorio, a respirar aire puro, a los ríos llenos de agua, a la conservación de los ecosistemas y a la sostenibilidad", ha expresado. Finalmente, ha puesto en valor "el trabajo bien hecho" de sus antecesoras en el cargo y ha defendido que las cosas "se pueden hacer de otra manera, y lo hemos demostrado".

"Dejamos una comunitat muy diferente"

Por su lado, la exconsellera de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Rebeca Torró, también se ha despedido "orgullosa" del trabajo hecho durante una legislatura "compleja", con una pandemia que ha puesto "a prueba el trabajo de la administración pública, que ha estado a la altura de circunstancias desde el primer momento". Así, ha reivindicado que hoy "los cinco millones de valencianos se pueden mostrar reflejados y orgullosos" de la Comunitat Valenciana. "Visto con perspectiva, dejamos una Comunitat muy diferente que hace ocho años, que ha pasado del modelo especulativo al productivo", ha subrayado.

En este sentido, ha puesto en valor "la transformación de nuestro territorio en un espacio idóneo para la captación de inversiones", una trabajo que ha asegurado que está "dando sus frutos" con el ejemplo de la gigafactoría de baterías de Volkswagen. "Somos referentes europeos en movilidad", ha resaltado. "Hemos cambiado por completo el paradigma de la Comunitat Valenciana, hemos transformado el territorio, que ahora es una tierra vertebradora", ha añadido Rebeca Torró, que ha subrayado citando el ejemplo de que "más allá de la M-30 hay vida inteligente" que también lo haya "más allá de las áreas metropolitanas" valencianas.

También ha mostrado su agradecimiento a los sectores económicos y sociales, quienes "lo han puesto fácil": "Cuando todos remamos en la misma dirección gana siempre el pueblo valenciano". Y ha subrayado que los últimos han sido "meses de mucha faena sin descanso" pero se ha mostrado "feliz" por haber "mejorado la vida de los valencianos". Por último, ha mostrado su "plena disposición" a garantizar un traspaso de poderes "modélico", aunque ha asegurado que "no siempre ha sido así". "Pero para nosotros está por encima la lealtad de los valencianos", ha añadido.

Y se ha dirigido a su sucesora, Salomé Pradas, a la que ha deseado "muchos éxitos", que serán también "los del pueblo valenciano", le ha pedido que gobierne "para todos" y le ha instado a trabajar para que la Comunitat Valenciana "siga siendo el espejo en el que se miren otros territorios, referente de derechos y oportunidades". "El único consejo que te doy es que gestiones para todos, no solo para unos. Solo así tu paso por el Consell valdrá la pena", ha asegurado, y finalmente le ha pedido a Pradas que "huya de los anuladores y escuche a quien mire a los ojos".