Enric Morera: "Me hubiera gustado resolver las discrepancias de manera interna"

Enric Morera, histórico dirigente nacionalista y expresident de las Corts Valencianes será senador territorial designado por Compromís. Su nombramiento ha generado cierta fricción con su compañero de viaje, Iniciativa, que pedía que fuera Carles Mulet, el senador los últimos ocho años y miembro del partido ecofeminista, quien repitiera en el puesto. Más allá de eso, Morera ve la nueva etapa como un "impulso" para poner sobre la mesa las necesidades de los valencianos en Madrid y una oportunidad para tener voz en los grandes debates del Estado. Sobre la situación orgánica de Compromís, Morera llama a "una revisión a fondo del proyecto político" con calma y para liderar la alternativa a los gobierno del PP y Vox en 2027.

¿Estaba en sus planes ser senador? ¿Cuándo comenzó a ser una posibilidad?

No me lo había planteado. Fue a raíz de los resultados de las elecciones generales y porque tengo un compromiso para rehacer y mejorar nuestro proyecto político. A partir de ese lunes es cuando me lo planteé y hablando con alguna gente, vi que podía ser factible.

¿Cómo afronta este reto después de décadas al frente de un partido como el Bloc y la fundación de la coalición Compromís que ahora representará en el Senado?

Me lo planteo como un nuevo impulso, una responsabilidad para construir no solo desde el Senado sino desde todo lo que hemos impulsado en las Corts Valencianes. Denunciar la infrafinanciación, la falta de inversiones en nuestro país que nos llevó a modificar el Estatut, el derecho civil valenciano...En definitiva, impulsar desde la unidad valenciana esas medidas en el Congreso y también contribuir con los compañeros a rehacer el proyecto político a todos los niveles: organizativo, político para que la etapa del PP y Vox al frente de la Generalitat sea lo más reducida posible.

¿Es una ilusión agridulce después de haber sido designado en circunstancias conflictivas dentro de la coalición?

Bueno, me hubiera gustado más que las discrepancias se hubieran dirimido en el ámbito interno porque lo que queremos todos es mejorar el proyecto, pero pasada esta situación, estoy muy confiado de que el trabajo que realizaré será útil para nuestro proyecto y para propiciar la renovación y el cambio que queremos en las instituciones valencianas. Retomar el camino, continuar avanzando y no volver atrás como se prevé en la etapa que vamos a sufrir.

"O nos unimos para defender lo que es nuestro o nuestro pueblo sufrirá, y mucho"

¿Considera que va a un "cementerio de elefantes" como han dicho algunos miembros de su coalición?

No, el Senado es una institución del Estado que se ha de mejorar para que sea una auténtica cámara de representación territorial. Es una plataforma para hacer política, política en mayúsculas. Todo depende de la actitud en la que te plantees tu misión. La mía es defender los intereses valencianos, hacer unidad valenciana y repensar todo en lo que nos vemos gravemente perjudicados. Es imposible garantizar el bienestar del pueblo valenciano sin unas reformas en profundidad que den suficiencia financiera como marca la Constitución. Es una evidencia palmaria que o nos unimos para defender lo que es nuestro o nuestro pueblo sufrirá, y mucho. Se está vulnerando cada día la Constitución contra el pueblo valenciano.

¿Ha hablado con Carles Mulet después de las fricciones alrededor de su designación como senador?

No, he preferido que cosas volvieran a su sitio y esto son asuntos que se hablan en los ámbitos internos de los partidos.

¿Le gusta el estilo de Carles Mulet?

Cada uno tiene su estilo.

¿Cuál quiere que sea su principal aportación al Senado?

Voy al Senado liberado de mi papel institucional como president de las Corts Valencianes y quiero ser útil para nuestro proyecto valencianista y para crear las condiciones de la alternativa en nuestro país que ilusionen a la mayoría. El Senado es una plataforma para denunciar, por ejemplo, que es una vergüenza la situación que estamos sufriendo en los trenes de Cercanías. Voy a ser muy exigente en el traspaso de las competencias, que en estos momentos el Estado no nos otorga. Mi línea de trabajo defenderá todo lo que tenga que ver con completar un modelo territorial basado en las Comunidades Autónomas.

Esta legislatura, gobierne quien gobierne en España, Compromís tendrá tres personas en Madrid, ¿ayudará esta situación a afianzar la voz valenciana en el Estado?

Nuestra presencia será clave. También para tejer complicidades y buscar sinergias para poder construir una investidura que tendría que desencallar algunos aspectos claves para el bienestar de los valencianos. El proyecto que representa Compromís tiene una presencia que confío que en los próximos años podamos ir ampliando.

"Pido a senadores y diputados que actúen más como portavoces del pueblo valenciano y no tanto como representantes de sus partidos"

El Senado está formado mayoritariamente por representantes del PP y el PSOE. ¿Cómo ha de ser el trabajo de Compromís para diferenciarse de lo que llaman 'el viejo bipartidismo'?

Intentaré buscar consensos de los que vertebraron el ámbito valenciano porque son cuestiones compartidas por la sociedad valenciana. Pido a los senadores y diputados que actúen más como portavoces del pueblo valenciano y no tanto como representantes de sus partidos. Entre otras cosas porque las razones que tenemos son muy potentes y hay mecanismos para demostrarlo. En las Corts hemos impulsado muchas comisiones de estudio que proporcionan bases para después tomar decisiones y espero que sean compartidas. El objetivo es hacer política de Estado para los intereses estratégicos del pueblo valenciano. Mande quien mande.

Se le conoce por ser una persona ‘de consenso’. Lleva ocho años al frente de la presidencia de las Corts y ahora volverá a ser parlamentario en la Cámara Alta. ¿Piensa levantar la voz en la tribuna?

Cuando las injusticias son de una magnitud tan evidente, tendremos que ser muy contundentes. Pero los consensos se construyen sobre la razón, sobre los datos, sobre la realidad y en ese sentido, pondré de manifiesto una realidad injusta e inconstitucional que perjudica al pueblo valenciano. Es el momento de cerrar acuerdos sobre esa base para superar esta situación. Tendremos que ser persuasivos y hacer muchas reuniones para que todo esto se pueda traducir en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Hoy mismo se está produciendo alguna manifestación de una quita de la deuda histórica. Se ha producido en Andalucía y ahora se está hablando para Cataluña. No podemos ser los valencianos siempre los últimos de la cola o los paganos por la falta de peso político. Más allá de las siglas tenemos que buscar una unidad para defender lo que es justo y razonable.

"No puede ser que los valencianos seamos siempre los últimos de la cola"

Serán seis senadores territoriales valencianos elegidos por las Corts. ¿Con quién tiene más ganas de compartir trayecto de tren València-Madrid?

(Risas) Evidentemente con quien tengo más sintonía por cuestiones obvias es con el expresident de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. A partir de ahí conozco a Briones, a gente del PP...sería muy bueno que pudiéramos hacer piña en la defensa de los intereses estratégicos valencianos y que forman parte de lo que tendría que ser la agenda de cualquier representante público valenciano.

"Me sorprende que personas que están en contra de las autonomías presidan las Corts Valencianes"

¿Cómo ve la actual situación de las Corts Valencianes? Sobre todo después de la entrada de la presidenta Llanos Massó, de Vox.

Me sorprende que personas que están en contra de las autonomías presidan la institución. Pero bueno, esas contradicciones también forman parte de la política. Quiero pensar que el pacto tan rápido que se produjo entre PP y Vox, uno de los efectos que ha producido es que Feijóo no sea presidente del Gobierno de España. Quiero pensarlo porque una parte del electorado demócrata vio muchas de las decisiones que se han tomado en el ámbito municipal como una regresión. Me preocupa que lo que ha pasado en ámbitos municipales como Borriana o Torrent pueda ser autonómico.

¿Le ha dado algún consejo a Llanos Massó?

Cuando hice el traspaso de poderes le dije que siempre ayudaré, por el bien de las instituciones, a las personas que ostenten una representación institucional.

Hace unos meses dijo en una entrevista en Levante-EMV que había conseguido como presidente de las Corts que el hemiciclo valenciano tuviera vida política propia. ¿Piensa que tendrá también vida propia respecto al nuevo Consell? ¿De qué manera?

Estamos en el inicio de la legislatura, vamos a dar un margen. Siempre me he creído la separación de poderes aunque participáramos en el gobierno. El papel legislativo no puede ser ni ha de estar subordinado al poder ejecutivo. Las Corts, a través de las comisiones, consiguió recuperar un concepto democrático de separación de poderes. Estaremos expectantes en esta nueva etapa.

Usted fundó Compromís y ha vivido todo tipo de etapas en la coalición. ¿Qué tiene que pasar para volver a mantener los equilibrios y reunir a una situación de calma en la cual todos los actores estén a gusto?

Es evidente que el proyecto de Compromís necesita una revisión a fondo; organizativa, política y de misión. Y eso lo hemos de hacer de forma cooperativa, equilibrada, positiva. Porque somos servidores públicos y Compromís es un instrumento al servicio de valencianos y valencianas que quieran un futuro mejor, de mayor igualdad, de mejora económica y sostenible. Las amenazas que tenemos como pueblo son muy grandes. Necesitamos una remodelación en profundidad de nuestro proyecto y hemos de hacerlo ofreciendo esa alternativa que sea participativa y que sea mejorada. Se ha de hacer con calma, hablando mucho este verano, en clave interna y haciendo las cosas bien hechas. Yo me veo también con la responsabilidad de contribuir desde la experiencia a la renovación de Compromís.

¿Hace falta un liderazgo como el de Oltra para dar confianza interna y cohesión? ¿O piensa que las fórmulas pueden ser muchas?

Soy partidario de compartir liderazgos y trabajar en equipo, pero eso no quiere decir que haya liderazgos importantísimos como el de Mónica Oltra, que no dudo que en un próximo futuro estará otra vez en la primera línea de la política.

¿Es usted partidario de unificar Compromís en un partido?

Soy partidario que Compromis sea el instrumento más útil y poderoso, que tenga el espacio de progreso del País Valencià y eso no se improvisa sino que se trabaja, y creo que estamos en condición de hacerlo. Lo orgánico esta subordinado al proyecto político. En todo caso, unificar es una de las opciones pero no la única. Vamos a ver cómo hacemos el instrumento mejor para conseguir en 2027 ganar las elecciones y liderar la alternativa a la actual situación que tenemos. Ahora, todo eso implicará una visión cooperativa, compartida, altruista, acabar con los personalismos y fomentar la cultura de equipo y cooperación.

"Hemos de facilitar la investidura y ser decisivos para no aceptar imposiciones del Estado"

¿Hay que aprovechar la oportunidad de estar en el Gobierno? ¿Cuál cree que tendría que ser el lugar de Compromís?

Eso pasa por que haya investidura. Y en esa investidura nuestros votos son decisivos, los de Compromís en cooperación con Sumar. A partir de ahí, creo que tenemos que contribuir a que se pueda realizar una investidura. Entre otras cosas porque el PP ha perdido por tener una visión centralista y uniformista de España. Lo que ha derrotado a Feijóo es la visión cavernícola de no entender que España es plural. Y eso es un valor positivo. Hemos de contribuir a una investidura y a partir de ahí, hablar con el Gobierno para evitar imposiciones que no ayudan a nuestro bienestar. Hemos de ser decisivos y trabajar desde la defensa de los intereses valencianos.

PNV pide a Sánchez, para apoyar su investidura, que implante un modelo territorial en España. ¿Es una oportunidad para un cambio de modelo de país que pueda beneficiar a los valencianos?

Es el artículo 92 de la Constitución. Claro. Todo lo que sea mejorar la gobernabilidad del Estado hemos de estar ahí. Hemos de estar presentes en los grandes debates que se van a producir en el Estado. Sería bueno que se abordaran grandes reformas como la racionalización de recursos públicos y de la administración del Estado. Ahora, con las voces de Compromís podemos tomar partido.

¿Y qué ve mejor, entrar en un futuro Gobierno o ser clave para impulsar reformas valencianas como socios?

Estaremos en la forma que sea más útil para nuestros intereses.