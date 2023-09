"Están enganchados y ni tan siquiera se dan cuenta. No lo reconocen porque tampoco son conscientes ni lo ven un problema, pero no socializan, no se relacionan en el patio, necesitan el móvil y su dependencia es total. Así que lo prohibimos, como se prohibe el alcohol o fumar. Y funcionó muy bien. Desde el consejo escolar valoramos de forma muy positiva la experiencia piloto así que este año el curso ha comenzado con aulas sin móviles". Así explican desde la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa) del IES Camp de Morvedre el proyecto piloto que iniciaron "copiando" una iniciativa similar en el IES Clot del Moro.

Prohibir el teléfono es una decisión de cada centro educativo y aunque es complicado saber cuántos de los más de 700 institutos han decidido arrancar el curso con esta decisión, la medida cuenta con el visto bueno de las familias. "No se saben relacionar, están pendientes de las redes y al final, el móvil es un foco de conflicto. Hacen fotos a los profesores y compañeros y hacen memes. Así que prohibir los móviles ha ayudado a la convicencia", explican desde el Ampa. Eso sí, cada centro educativo que ha optado por la restricción del móvil pone sus normas y condiciones. La principal dificultad se centra en la sanción cuando se incumple la normativa. "Hecha la ley hecha la trampa. Hay quienes no paran a darle vueltas a cómo meter el móvil en el centro y que no le pillen el profesorado. Pero bueno, es un compienzo. Y más allá de prohibir, que es el primer paso para dejarles ser libres y no ayudar a ese 'enganche' que tienen, hay que educarles en el buen uso de la tecnología y de las redes, en un uso responsable y no dañino", añaden las familias. Desde la dirección del IES Camp de Morvedre explican cómo han puesto en marcha una iniciativa difícil de implementar. "En nuestro caso hemos de tener en cuenta las caracteristicas del propio centro: 160 profesores y más de 1.600 alumnos (incluyendo cilos formativos que implican a mayores de edad). Tras estudiar cómo hacerlo decidimos explicar, en mayo, lo que iba a pasar en septiembre. Y así ha sido. Los profesores deben hacer un uso responsable de sus dispositivos y los alumnos, no traer el móvil al centro. Así de sencillo y complicado a la vez. Y estamos satisfechos con el resultado", explica. ¿Y qué hacer si el alumno incumple y le 'pillan' el móvil? La respuesta y el procedimiento están claros: "El profesor requisa el movil y lo mete en un sobre, en un armario cerrado. Se le abre un parte disciplinario al alumno, pero es el único que no se le comunica a la familia. Será el alumno quien deba hacerlo. Y el móvil solo lo podrá recogerlo el padre o madre, a partir de las 14 horas. Ese es el procedimiento diseñado". Desde la dirección del centro dan un voto de confianza a los alumnos. "Responden mucho mejro de lo que a veces esperamos de ellos", concluye. Un ordenador de bolsillo Según datos de la Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el año pasado, el 69,8% de los niños y adolescentes valencianos de entre 10 y 15 años posee un teléfono móvil. Más del 90% de ellos tiene acceso a internet. Y eso que no se recomienda el uso de teléfono móvil en menores de 16 años. Al menos, esa es la edad que fija por ejemplo WhatsApp y otras redes sociales para sus usuarios. Sin embargo, quien le compra un móvil a su hijo o hija es, precisamente, porque quiere "tenerlo controlado". De hecho, el el 63 % de las familias compra el primer teléfono móvil a sus hijos para "tenerlos localizados", según una encuesta realizada por la empresa valenciana S2 Grupo, especializada en ciberseguridad y gestión de sistema críticos. El problema reside en que empezó siendo un teléfono móvil es ahora un ordenador de bolsillo con acceso ilimitado a internet. La mitad de los niños españoles de 11 años ya dispone de uno y en los últimos años se ha convetido en el regalo estrella de las comuniones. Por eso, iniciar la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) con móvil propio es una realidad que ahora los centros educativos quieren regular.