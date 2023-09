Los más de 60.000 trabajadores de la Conselleria de Sanidad todavía no saben cuándo podrán disfrutar de la jornada de 35 horas, comprometida por el anterior gobierno del Botànic en mesa sectorial pero que nunca llegó a entrar en vigor y que ahora el actual equipo del popular Marciano Gómez ha puesto en pausa a la espera de una nueva "revisión". Entre ellos, sin embargo, hay unos pocos empleados que sí tienen claro cuándo disfrutarán de esas 1.512 horas.

Son los trabajadores que conselleria subrogó tras revertir el servicio de resonancias de los hospitales y de las farmacias de centros sociosanitarios y que consiguieron que Sanidad se comprometiera a ello tras ir a la huelga, un pequeño grupo de cerca de 150 trabajadores en las tres provincias. En esta ocasión, el compromiso sí está publicado y es oficial.

Así consta en el acuerdo de mejora de condiciones laborales al que responsables de la administración sanitaria, representantes de los trabajadores y sindicatos llegaron en mayo para desbloquear la huelga iniciada por este colectivo y que el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana recogía el pasado mes de agosto dando cuenta de que lo negociado se inscribía en el Registro de la Comunitat Valenciana de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo.

De 1.710 a 1.512 horas en 2027

En este documento oficial, la conselleria se compromete, entre otras mejoras a ir reduciendo la jornada laboral de estos trabajadores (son personal laboral a extinguir) año a año. Primero, se busca equiparar sus horas a las del resto de empleados ya que esta bolsa de cerca de 150 empleados arranca con una jornada real de 1.710 horas al año. Para 2025 y después de dos años de reducción de horas, deberían llegar a la jornada efectiva real de 1.589 horas, las que ahora tiene el resto de trabajadores sanitarios, pero el acuerdo va más allá y especifica que para 2027, la "jornada ordinaria efectiva anual" será "de 1.512 horas para todo el personal", la demandada jornada de 35 horas que ahora está en suspenso para el total de la plantilla.

Sanidad llegó a este compromiso en mayo para evitar una huelga y dos meses después de que hubiera prometido exactamente lo mismo para el global de la plantilla. El problema es que el pacto del 8 de marzo de las 35 horas nunca entró en vigor (lo que ha generado problemas en varios departamentos de salud donde hay trabajadores que tendrán que devolver horas ya disfrutadas); y el acuerdo de los subrogados sí ha terminado siendo oficial.

Negociado también en Ribera y Torrevieja

El punto de llegar a las 35 horas también fue algo que los comités de empresa de los trabajadores subrogados de la Ribera y Torrevieja pusieron sobre la mesa y se incluyó en el acuerdo para desconvocar la huelga que plantearon a principios de año. En esta ocasión, el pacto está recogido pero el acuerdo no se ha publicado aunque, según diversas fuentes consultadas por este diario, no haría falta para que fuera de obligado cumplimiento.

De ser así, y a la espera de conocer hacia dónde "revisa" el nuevo equipo de gobierno el acuerdo de las 35 horas, habría al menos más de 2.000 trabajadores en la sanidad valenciana que sí tienen fecha para el disfrute de esa jornada de 35 horas.

Los sindicatos mantienen la presión

Mientras, desde los sindicatos que en su día dieron un sí a llegar a las 35 horas para el 1 de enero de 2025 mantienen la presión para hacer efectivo ese acuerdo tal como se firmó. "Nuestro objetivo es que se mantenga. Lo primero porque viene de un mandato de Estado y está en la agenda de la Administración del siglo XXI, y segundo porque es una reivindicación histórica de nuestro sindicato. No renunciamos a su implantación", explica Manel Canela, del sindicato Comisiones Obreras.

Desde UGT, la secretaria del sector, Eva Plana ha insistido en que la conselleria "debe cumplir con el acuerdo de las 35 horas que fue refrendado por una amplia mayoría sindical y, en particular, debería respetar los acuerdos de la jornada que afectan al año 2023 con la reducción de 21 horas de la jornada anual ya que el personal no tiene por qué sufrir las consecuencias de un cambio de administración". Según Plana, el sindicato está "dispuesto a hablar sobre el contenido del acuerdo y cómo aplicarlo pero negociaremos para mejorar el acuerdo anterior, no para rebajarlo".