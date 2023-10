La ruptura del candado territorial

La caja del debate territorial se ha abierto y según quién sea el que se asome a su interior ve que lo que saldrá de ahí será un riesgo o una oportunidad para la Comunitat Valenciana. La llave que ha hecho ceder el candado es la negociación para una investidura de Pedro Sánchez. La necesidad de los votos de los nacionalistas catalanes y vascos actúa de picaporte y no son pocos los asuntos que afectan a la Comunitat Valenciana que podrían atravesar el umbral, con la reforma de la financiación como principal anhelo. Aunque con divergencias en si será en beneficio o perjuicio, desde la posibilidad de quedar diluidos hasta que se avance hacia un modelo federal de España.

Quienes hablan conocen de primera mano las necesidades del territorio autonómico. Han estado al frente de la Generalitat. Su paso por el Palau les permite tener un foco amplio y hablar del encaje de la Comunitat Valenciana en el resto de España, en el debate territorial que se afronta y las necesidades, riesgos y oportunidades que de este candado abierto pueden llegar a tierras valencianas.

Aunque su pasado institucional no evita que Joan Lerma, Alberto Fabra y Ximo Puig se alineen con las posturas de sus respectivos partidos en el ámbito estatal. «Oportunidad» es tanto para Lerma como para Puig quien añade que cuando este debate se abre «no solo para unos, sino para todos», mientras que para Fabra es un «riesgo» y advierte que la Comunitat Valenciana saldrá debilitada. Pero paso a paso.

La primera mención de todos ellos es hacia la financiación autonómica. «Hay cuestiones de competencias que se pueden reivindicar, como el derecho civil valenciano, pero el problema de la Comunitat Valenciana no es competencial, las del Estatut son amplias, el problema es tener recursos suficientes para hacer frente a todo», explica Lerma, quien fue presidente de la Generalitat entre 1983 y 1995. Hay matices, otras cuestiones que se añaden, pero el consenso existe en considerar el sistema de reparto el principal problema.

"Habrá muchas que no acepten"

Para el dirigente que más tiempo ha estado al frente del Palau de la Generalitat, la legislatura que se abre en España «es una gran oportunidad» para cambiar este modelo. Depender de los nacionalistas catalanes no lo ve como un problema, sino que podría suponer un punto de presión favorable, y recuerda que en 1996, José María Aznar aceptó ceder hasta el 30 % de la gestión del IRPF a las autonomías por la presión de CiU. «Ahí sí que le pareció bien al PP».

Sin embargo, Lerma advierte que la dificultad para el acuerdo de la financiación no está con los independentistas catalanes, sino con el PP. «El PP siempre actúa como oposición, nunca ha entrado a abordar el problema territorial», explica al tiempo que señala que esta labor de ir a la contra la realizan no solo desde el Congreso sino también desde las autonomías que gobiernan. «Habrá muchas que no quieran cambiar el sistema, pero hay que aprovechar que el debate se abre, porque ha sido cuando se han necesitado estos votos cuando se han hecho cambios», sentencia.

«Por lo visto en el Congreso, los catalanes tratarán de diluirnos en esa entelequia que son los Països Catalans», comienza Alberto Fabra, president de la Generalitat entre 2011 y 2015. La ruptura del candado no sería, según señala, beneficiosa para la Comunitat Valenciana dados los mimbres que componen el Congreso. «Es preocupante que se hable de 10 millones de catalanohablantes, que se nos incluya en un espacio en el que no queremos estar», lamenta Fabra.

"Debería ser la legislatura..."

Las menciones a la lengua derivan hacia la financiación, donde tampoco pone grandes esperanzas. «Debería ser la legislatura de la financiación y las inversiones justas, pero es preocupante porque son otros quienes marcan el rumbo al Gobierno», señala. «Es difícil que con los equilibrios actuales se pueda resolver de una manera justa», añade. El problema, admite, es que «el dinero es el que es» y, si unos reclaman más, «se lo tendrán que quitar a otros». Es ahí donde la necesidad de contar con los votos de ERC y Junts considera que va en perjuicio de la Comunitat Valenciana.

Fabra reclama que se ponga el foco sobre la desigualdad que existe a la hora de cubrir los servicios básicos en cada autonomía y cómo afecta esto a la Comunitat Valenciana. Sin embargo, el hoy diputado en el Congreso alerta de la «tensión» que actualmente rodea al debate territorial y la «influencia de los partidos independentistas» en la toma de decisiones «va en perjuicio del resto de territorios». «ERC y Junts no ayudan a que haya el clima necesario para abordar el debate territorial y que resulte beneficioso para la Comunitat Valenciana», añade.

Ni siquiera en otra discusión abierta al candor de las negociaciones de la investidura para lograr el voto favorable de los partidos catalanistas Fabra se muestra optimista: la condonación de la deuda. El dirigente popular lo ve «difícil», y pese a que afirma que es necesario que se hable de la deuda ilegítima causada por la infrafinanciación, duda de que este sea el caso que afecte a Cataluña. «Aquí la deuda es por la necesidad de cubrir la insuficiencia de recursos, no por abrir embajadas y organizar referéndums», indica.

Federalización de España

Más optimista se muestra Ximo Puig, president de la Generalitat hasta el pasado julio, quien no solo habla de la «oportunidad» para reformar la financiación o abordar una condonación de la deuda, sino de avanzar hacia un «modelo federal». Este incluiría cambios como garantizar un modelo de reparto económico que garantice la «suficiencia» para hacer frente a los servicios públicos y que sea «justo». «Las autonomías del PP también se verán beneficiadas», expone, con Murcia, Andalucía y la propia Comunitat Valenciana de ejemplo, aunque apunta a Madrid, Galicia y Cantabria como algunas de las que podrían poner más reticencias para abrir este asunto.

En esta federalización se añade una transformación del Senado para que sea una cámara de representación territorial real, que la Conferencia de presidentes y las diferentes conferencias sectoriales se consoliden y se conviertan en instrumentos para la gobernanza y la toma de decisiones o una participación de las autonomías en la Agencia Tributaria y una reforma fiscal que reordene los impuestos y su reparto. También la descentralización a través de la desconcentración de las sedes de instituciones del Estado hacia otros puntos de la geografía española más allá de Madrid, algo que ya comenzó la pasada legislatura.

Es la «España de las Españas» que ha sido una referencia habitual en sus discursos. «La vocación del debate territorial no es solo solucionar las heridas abiertas en Cataluña, es lograr una España plural, que entienda la diversidad y permita una mayor cohesión y justicia», explica Puig. De hecho, para llegar a esta nueva etapa territorial no haría falta ni abrir una reforma sobre la Constitución, siempre más difícil. «La federalización de España es la consolidación de las autonomías, es desarrollar lo expuesto en la Constitución», sentencia el líder de los socialistas valencianos quien señala que esta sí debe ser la legislatura en la que el candado territorial se abra y se hable de un nuevo modelo.