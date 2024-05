Regularidad en la mamografías en la Comunitat Valenciana con una media de 230.000 anuales desde 2011

El programa de cribado del cáncer de mama lleva funcionando en la Comunitat Valenciana desde hace más de 30 años, a través de las Unidades de Prevención de Cáncer de Mama (UPCM). Las mujeres de entre 45 y 74 años -la edad se amplió en octubre del 2022- son llamadas cada dos años para realizarse una mamografía como medida de prevención de la enfermedad. Desde hace un para de meses, el programa de cribado ha saltado a la actualidad valenciana por la denuncia de la conselleria de Sanidad de un retraso en la realización de las pruebas que afectaría, según los datos difundidos por el conseller, a 167.083 mujeres mayores de 45 años, que no habrían sido llamadas a participar del programa entre 2022 y 2023.

En la reciente Comisión de Sanidad de las Corts Valencianes, Marciano Gómez explicó que se debería haber citado a 846.958 mujeres y, de ellas, solo fueron invitadas 679.875. Sin embargo, desde la oposición, han acusado al conseller de "mentir con los números", con el objetivo de privatizar el servicio, y realizar un "cocinado" de los números, al incluir entre las invitaciones válidas solo las que se reciben y no todas las que se envían, aunque se hagan a una dirección errónea al no estar actualizada. Por tanto, esta situación que no supondría una "irresponsabilidad" por parte de Sanidad en la era del Botànic como apunta el conseller y también lo ha hecho Mazón, aunque Rafa Simó del PSPV y Carles Esteve de Compromís consideran que el sistema de citado al cribado "es mejorable". Pero, ¿qué dicen las cifras? ¿Cuántas mamografías se hacen cada año dentro del programa y cuál ha sido su evolución?

Un programa muy regular

Lo cierto es que la evolución del programa del cribado de cáncer de mama se podría definir con una palabra: regularidad. Así lo reflejan los datos incluidos en la Memoria de Gestión de la conselleria de Sanidad desde el año 2011, los cuales indican que de media se realizan cerca de 230.000 pruebas diagnósticas cada año, con una "tendencia ligeramente al alza" para Simó. Para muestra dos cifras: en el 2011, el programa realizó 217.944 mamografías con una tasa de participación del 74,09 % respecto a las invitaciones enviadas; en 2022, once años después, la cifra fue de 236.987 y una tasa de participación del 69,28 %. La diferencia es de apenas 19.043 personas. La recomendación europea es que el porcentaje sea del 70 %, una cifra que se ha superado en la Comunitat Valenciana, a excepción de los dos últimos años, en que se ha quedado por debajo por muy poco.

El año con un mayor número de mujeres participantes en el cribado fue el 2019 con 244.715 mamografías realizadas. Por el contrario, los peores datos corresponden al año 2020 cuando la pandemia redujo la cifra hasta 156.869. Hay que tener en cuenta que con la irrupción de la covid19, la prioridad fue combatir su propagación, por delante del resto de programas del sistema de salud. En el caso de las UPCM, las unidades estuvieron cerradas durante unos meses y, al retomar su actividad, lo hicieron con menos pacientes de los habituales por las restricciones y medidas preventivas contra la covid.

Las mujeres mayores de 45 años deben realizarse mamografías en aras de la detección precoz del cáncer de mama. / Levante-EMV

A pesar de esta regularidad, es cierto también que el número de mujeres en la franja de edad del programa de cribado ha aumentado en 140.472 personas, por el envejecimiento de la población. Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2011, las mujeres proclives a participar eran 783.199, mientras que la cifra actual es de 923.671 mujeres. La población se ha incrementado en un 17, 93 % y el número de pruebas realizadas en un 8,73 %.

De hecho, Simó recuerda que las cifras son "muy similares" a las de la anterior etapa del PP al frente del Consell y Esteve aseguró que Gómez pretende "tapar su mala gestión", ya que la denuncia llegó pocos días después de que "por primera vez" se les anulara la cita a las mujeres ya citadas por el cierre del programa en el departamento de Vinaròs. De hecho, el portavoz de Compromís explica que "la tasa de adhesión al programa está dentro de las cifras recomendadas por la UE" y "entre las cuatro mejores autonomías, por detrás de Murcia, Navarra y País Vasco".

Mejorar el sistema de citado

El programa de cribado de cáncer de mama establece que las mujeres deben ser citadas cada dos años a partir de los 45 años para realizarse esta prueba. La citación se hace por correo ordinario; un sistema que genera problemas porque se envía a la dirección postal señalada en el SIP que, en muchas ocasiones, no está actualizada; por lo que muchas mujeres no reciben la citación. Los tres partidos coinciden en la necesidad de mejorar esta metodología y utilizar la tecnología. Por ejemplo, Sanidad cuenta con una aplicación por donde se podría realizar la citación correspondiente. Además, tanto Gómez como Esteve confesaron en la comisión que el objetivo ha de ser que "no se quede ninguna mujer sin participar en el cribado del cáncer de mama".