El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha exigido blindar el Fondo de Cooperación Municipal, así como los fondos contra la despoblación y turismo en la Comunitat Valenciana y ha reivindicado "la acción conjunta y sin sectarismos" con los municipios.

Así se ha manifestado este lunes Ximo Puig en rueda de prensa, tras reunirse con los portavoces socialistas en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), durante la que ha insistido en que "la Diputación de Alicante no ha cumplido con los municipios alicantinos, que han perdido 100 millones de euros de inversión" y ha instado a la institución alicantina a "devolver a los ayuntamientos el dinero e incorporarse a la acción conjunta que supone el fondo". El socialista ha hecho estas declaraciones tras avalar el TSJ el fondo que recurrió el PP y también la Diputación de Alicante cuando Mazón era el presidente del ente.

Un "ecosistema de unión"

En este sentido, el dirigente socialista ha señalado que "durante los últimos ocho años la Generalitat ha tenido el gobierno más municipalista de la historia" y ha defendido que "es necesario mantener ese eje de reivindicación del municipalismo para, desde el trabajo conjunto, continuar mejorando los servicios y las acciones en todo nuestro territorio": "Se debe blindar todo lo que se ha avanzado, queremos que el ecosistema de unión se mantenga".

Asimismo, Puig ha censurado que el Consell, formado por PP y Vox "haya abdicado en la lucha contra la despoblación" y ha denunciado que "han eliminado la lucha contra la despoblación de la agenda política sin ningún tipo de sentido", ha opinado. Además, ha subrayado que "la agenda antidespoblament que pusimos en marcha es una iniciativa a favor del reequilibrio territorial y vinculada a las necesidades de los pueblos más pequeños" y ha insistido en que "es una propuesta que estaba consensuada con los ayuntamientos".

La continuidad del fondo de cooperación todavía no está definida por los nuevos gobiernos de la diputación y la Generalitat. El president del ente provincial de Valencia, Vicent Mompó (PP), dijo en una entrevista con Levante-EMV hace algo más de un mes que no tenía "ni idea" de si mantendría el recurso y que tenía que hablarlo con el president de la Generalitat, Carlos Mazón (PP), que también tiene que decidir. "Es un tema más morboso que otra cosa. Al final, el dinero seguirá llegando con o sin fondo. Antes no estaba y también llegaba dinero. No sé cómo, pero seguirá llegando dinero", señaló en su momento.

Tras estas declaraciones, el PSPV provincial reivindicó su mantenimiento, como también ha hecho el secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig.