La menor que sufrió los abusos del ex de Oltra no denunció por "miedo a que no me creyeran. Eran personas importantes"

Teresa T. M., la joven que sufrió abusos sexuales de un educador cuando era menor de edad y estaba tutelada por la Generalitat ha declarado durante casi dos horas como testigo ante el titular del Juzgado de Instrucción 15 de València que investiga si dieciséis trabajadores y altos cargos de la Conselleria de Igualdad y el centro donde vivía ocultaron o entorpecieron la investigación de los abusos, que esta mañana ha confirmado el Supremo.

Teresa ha explicado ante el juez, según fuentes conocedoras de su declaración, porque no denunció los hechos ya que "tenía miedo a que no la creyeran". De hecho, la menor compareció ante la Fiscalía de Menores por otras causas ajenas a los abusos pero nunca verbalizó la situación que vivía. Ante el minucioso interrogatorio del magistrado instructor, la joven no recordaba detalles ni secuencia de acontecimientos. O si comunicó a la directora o a la psicóloga del centro los tocamientos antes o después de hablar con la Policía. "He intentado olvidar y borrar los recuerdos", ha justificado al juez. Aunque sí sabía que el educador estaba relacionado con "alguien imporante en conselleria", pero "no queria contar estas cosas porque me daba vergüenza", ha justificado en referencia a los abusos.

Cuando se presentó la denuncia en 2021 contra responsables de la Conselleria de Igualdad, la joven ha admitido que no llegó a leer el escrito que, ha señalado, "iba contra Mónica Oltra" (aunque no era así), porque "ocultaron cuatro meses mi caso, según leí" y "por desprotegerme".

La joven sí que ha admitido que la ultra Cristina Seguí, que ejerce la acusación popular a través de la asociación Gobierna-te le ofreció "un piso y trabajo en Madrid", para ayudarla pero "a cambio de nada". Y que llegó a recaudar dinero a través de una plataforma de financiación, junto a una prima suya, del que ha admitido que se llevño la mitad.