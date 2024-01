La gripe no da tregua en la Comunitat Valenciana y los contagios siguen subiendo. Sin embargo, "aún estamos a tiempo de frenar un virus que está campando a sus anchas entre una población poco inmunizada". Así lo aseguran desde la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (SoVaMFiC) que animan a la población a vacunarse, ahora que la Conselleria de Sanidad permite hacerlo en cualquier centro de salud, sin cita previa y de forma universal.

"Hay muchos casos de gripe y es, además, una gripe complicada porque genera mucho malestar en una fase aguda con mucha fiebre y luego una tos residual con la que debemos convivir dos semanas. Y esto solo acaba de empezar. Alcanzaremos el pico en unas tres semanas pero aún estamos a tiempo de parar los contagios. Sólo hace falta ir a vacunarse. La población está cansada de vacunas y eso ha derivado en una gripe virulenta circulando libre en una población poco inmunizada", explican desde SoVaMiC.

De hecho, la vacunación libre en todos los centros de salud es una de las medidas puestas en marcha ante el aumento de la incidencia de los virus respiratorios. Los últimos datos (de la última semana de diciembre) alertaba del triple de contagios que la semana anterior y alcanzaba hasta los 1.500 casos por 100.000 habitantes.

Sin embargo, la medida ha arrancado a medio gas. "La población no ha recibido la información en tiempo y forma y lo cierto es que les está costando ir a vacunarse. Esa es la realidad. Desde la Csif creemos que la Conselleria de sanidad ha llegado tarde a la vacuna universal porque la campaña arrancó en octubre y ni realizaron campañas informativas entonces ni lo han hecho ahora", explican desde el sindicato Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). Ahora bien, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, afirma que a las 11 horas "ya habían acudido a vacunarse 3.000 personas".

Desde UGT, sin embargo, destacaban largas colas en algunos centros de salud (como el de Salvador Allende o el centro de atención primaria de Xàtiva) y algunos centros (como el departamento de salud de La Fe o el centro de Juan XXIII) que se han quedado sin dosis y han tenido que reponer.

Cuándo ir a Urgencias

Desde SoVaMiC invitan a la población a vacunarse porque "los beneficios son muchos y la única contraindicación podrían ser unas décimas de fiebre un día. Queda mucho invierno por delante y cuanto antes nos vacunemos, mejor porque el cuerpo necesita quince días para generar anticuerpos y de esta forma podemos frenar esta cadena de contagios

Además, instan a al población a "no saturar los centros de salud ni las urgencias, si cogemos la gripe. La gripe da fiebre pero solo si tenemos más de 38,5 grados durante más de tres días debemos acudir a urgencias. Al tercer día, el estado de salud debe mejorar, aunque sea un poco y vaya lento. Si no es así y hay síntomas de que la cosa se complica hay que ir al médico, pero en esta sociedad de la inmediatez queremos estar recuperados enseguida, y eso no es posible. Necesitamos las urgencias libres para quien sí debe hacer uso de las mismas así que a vacunarse y si enfermamos, paciencia y sentido común".