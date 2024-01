Profesores agredidos por sus alumnos: "la angustia que te dejan es tremenda"

María entró un día al aula para dar clase cuando uno de sus alumnos la agarró de la cabellera y la arrastró de los pelos. La dejó en el suelo e intentó coger un extintor para estampárselo, pero otros docentes del centro lo evitaron y redujeron al chaval de 16 años.

Era un chico con problemas de agresividad e internado en un centro, pero que Conselleria había mandado a una FP cuando claramente no debía estar ahí. María (nombre ficticio ya que prefiere mantenerse anónima) pasó varios meses de baja, denunció y consiguió una orden de alejamiento del chaval.

Las agresiones o amenazas de alumnado a su profesorado son casos muy graves que dejan secuelas, sobre todo emocionales, a los docentes que las sufren. Pese a ser algo anecdótico en el sitema educativo valenciano, no deja de ser un problema muy serio. Esta misma semana este diario publicó la agresión de un alumno a su profesor en Villalonga, que amenazó, escupió y pegó un puñetazo en la cara a su profesor, incrusando los cristales de sus gafas en su globo ocular. El docente continúa hospitalizado y el menor ha sido expulsado del centro.

Kilian Cuerda es docente de Historia en secundaria y sindicalista de UGT. Durante su trayectoria profesional ha tenido muchos casos de amenazas y chavales que han intentado agredirle. Algo que, explica, "es más común y pasa más que lo que la gente se piensa".

"Hay chicos de 16 años que ya te sacan una cabeza y son más fuertes que tú, cuando se ponen agresivos da miedo y es difícil gestionar la situación", cuenta Cuerda. María también ha tenido casos de amenazas y de estudiantes que se le han encarado, y asegura que es una situación difícil de gestionar: "son menores de edad y los protocolos no van rápidos, así que al día siguiente los tienes que volver a ver en clase, además a los centros les cuesta expulsar", dice.

El perfil del agresor varía, y no siempre son jóvenes de clase social baja; "yo he tenido problemas también con niños de papá", cuenta Cuerda. El alumnado que agrede o amenaza a sus profesores suele rondar los 14 y 16 años, suelen ser hombres y suelen dejar el instituto el mismo día que cumplen los 16.

Sesgo machista

"Calla, puta". Comentarios de este tipo son comunes cuando la docente es agredida es una mujer. Ellas son, de hecho, las que reciben más agresiones, especialmente amenazas y faltas de respeto que no reciben sus compañeros hombres. "Ellas sufren más este tipo de comentarios y cuando el alumno es problemático se ceba más, hay ahí un claro sesgo machista de los jóvenes", asegura Cuerda.

Tras producirse la agresión, toca lidiar con ella los próximos días. "La angustia que te produce es tremenda y es muy duro para la salud mental de una", recuerda María. Es algo complicado con lo que lidiar sobre todo cuando tienes que volver cada día a esa clase aunque el joven haya sido expulsado. La docente confiesa que ahora tiene más miedo y se le dificulta mucho mantener una posición de firmeza ante una discusión con algún otro alumno en el aula, pensando en que le puede volver a suceder algo parecido.

Según datos del Defensor del Docente del sindicato Anpe, alrededor de uno de cada cuatro profesores ha sido agredido o amenazado por su alumnado alguna vez. Los últimos datos disponibles del servicio Previ de Conselleria de Educación (que recopila este tipo de alteraciones de la convivencia en los centros) son que hubo 437 agresiones físicas a profesorado durante el curso 2020-2021 en la Comunitat Valenciana. El curso 2017-18 marcó la cifra más alta con 701 agresiones a docentes. Los Inspectores de Educación aseguran que las conductas violentas en el aula van al alza en los últimos años.

Decreto de convivencia

El decreto de convivencia es el que se encarga de que no ocurran este tipo de situaciones y, si ocurren, poner sanciones. Fue modificado recientemente por el Botànic tras décadas de funcionamiento, manteniendo a groso modo las sanciones más duras (antes 30 días lectivos de expulsión, ahora 30 días naturales), pero introduciendo muchos mecanismos de prevención y de resolución de conflictos.

Uno de ellos era la posibilidad de que el alumnado decidiera las normas de convivencia en el aula en las horas de tutoría. En realidad, se trata de llegar a un acuerdo mutuo entre estudiantes y profesor sobre cómo se deben comportar. Para el sindicato mayoritario de Inspectores de Educación (USIE) se trata de un decreto "buenista" y hacen falta sanciones más duras.

Conselleria de Educación adelantó hace tiempo que modificaría el decreto de convivencia, y según ha podido saber este diario, baraja incluir sanciones explícitas para los casos en los que un alumno agrede a un profesor o le amenaza, para que la gestión del problema sea más rápida. El objetivo es "el acompañamiento a docentes claro y efectivo", ya que con estos problemas se pueden sentir solos o sin apoyo.

Profesorado con pocos recursos

Para Cuerda, las sanciones más duras no solucionarán el problema de la violencia en el aula, sino profundizar el el decreto Botànico. En el momento en que hay que actuar por una agresión ya hemos fracasado, lo ideal es que eso nunca pase, y por eso hay que enfocarse en la prevención. "Si tú dialogas con los alumnos y consensuas unas normas de igual a igual es más sencillo que toda la clase condene al que las rompe, porque ya no es 'el rebelde' que se ha enfrentado a la autoridad del profesor, sino el que no ha respetado las normas que ellos han puesto. A mi esto me parece más efectivo", dice Cuerda.

En experiencia de Cuerda, las medidas que proponen los alumnos suelen ser aceptables. "A lo mejor lo que falla es que faltan recursos en el sistema educativo. Hace poco en un centro vi que se prohibía ir al baño determinadas horas del día, y resulta que tenía 1.200 alumnos para un aforo de 700. Tenemos el profesorado peor pagado de España, unas ratios elevadísimas en el aula, faltan profesionales de salud mental por todas partes y el colectivo docente en general está sobrecargado. Todo eso no se soluciona poniendo sanciones más duras en el aula", sentencia Cuerda.