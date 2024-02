"Somos personal a extinguir, no a exterminar" Tres millares de trabajadores del personal laboral a extinguir llevan seis años "trabajando lo mismo, pero con peores condiciones" UGT y CCOO cerraron un acuerdo en mayor con el Botànic para homogeneizar sus condiciones laborales que el actual Consell no está cumpliendo y no descartan convocar huelgas