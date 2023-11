Sanidad completará tras 30 años la integración del personal del Hospital General

La Conselleria de Sanidad quiere completar en esta legislatura y después de más de 30 años la integración efectiva de la plantilla del consorcio del Hospital General en la administración y que los 2.300 trabajadores del centro sean "estatutarios" como el resto de sanitarios de la pública. Así lo ha asegurado esta mañana el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, en la visita que ha girado al Hospital General para presentar al nuevo equipo directivo encabezado por Goitzane Marcaida.

Según Gómez, había una "firme voluntad de hacerlo" en esta legislatura pese a que "hay muchísimas dificultades, no lo oculto". Actualmente, tanto los trabajadores del Hospital General de Valencia como los del Hospital Provincial de Castelló no dependen directamente de la conselleria sino de los consorcios que Sanidad mantiene con las diputaciones de Valencia y de Castelló ya que, históricamente, estos hospitales fueron fundados por las antiguas diputaciones. De esta forma, los sanitarios de los hospitales tienen un estatuto jurídico diferente y, como tal, no pueden acceder en las mismas condiciones que el resto a los concursos de traslados, comisiones de servicio, etc.

Firmado con el comité de empresa

Las distintas administraciones sanitarias, desde hace tres décadas, han trabajado para hacerlo posible y algo se ha avanzado en este tiempo. Por ejemplo, en la última legislatura se equipararon categorías y se firmó igualar también sueldos. En mayo de este año, Sanidad y el comité de empresa llegaban a un acuerdo para completar la integración y para que todo aquel que quisiera, pudiera ser estatuario, en un proceso que se consideraba estaba ya en su último tramo.

Bajo el paraguas de la nueva ley

Según lo dicho estaba mañana por el conseller, la intención es completar la integración e incluir también a estos nuevos estatutarios en la nueva ley que quiere preparar la Conselleria de Sanidad para homogeneizar a todo el personal de Sanidad (que tiene diferentes regímenes jurídicos) en uno solo porque "no puede haber profesionales de primera y de segunda", ha insistido Gómez. Esta nueva ley, que el conseller anunció que se haría en octubre con la llegada de nuevos subrogados de las reversiones de Manises y Dénia, propondrá "unificar" estos regímenes jurídicos.

"Tenemos funcionarios, estatutarios, laborales a extinguir y lo que queremos es, en la medida de lo posible, unificar los criterios, homogeneizar los estatutos jurídicos del personal. Porque no puede haber profesionales de primera y de segunda", ha añadido.