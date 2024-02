La abogada de las víctimas de la torre Grenfell: "El incendio de València no es un accidente, es un crimen"

Kimia Zabihyan levanta la cabeza y lo que ve no es el edificio de Campanar, sino su casa quemada y sus familiares muertos. Igual que ella, los afectados por el incendio de la torre Grenfell (Londres) en el año 2017 que han viajado a València. Muchos, como Susan, perdieron a sus padres y sus hermanas en aquella tea descomunal bañada en el polietileno de las placas de aluminio que cubrían la fachada. Ella perdió a 6 familiares.

"Cuando lo vimos pensamos: Esto es exactamente lo que nos pasó a nosotras", cuenta Zabihyan, la abogada que representa a los afectados por aquel incendio que dejó 72 muertos, entre ellos 18 menores. Han viajado a València junto a las víctimas del la "torre del Moro" en Milán (también un caso muy similar) para solidarizarse con las familias y exigir justicia y reparación.

La justicia y reparación que ellos no tuvieron. "El incendio de València no es un accidente, es un crimen. Y debería haber responsables", reivindica Zabihyan. Aquella torre que ardió en Norht Kensington no era una urbanización de pisos de 300.000 euros en un distrito residencial, sino un edificio de viviendas sociales de 120 apartamentos en 24 plantas situado en un barrio popular.

Valencia VLC incendio en Campanar los vecinos del edificio de Maestro Rodrigo recogen sus enseres con los bomberos / Francisco Calabuig

El infierno de Grenfell se inició por un fallo eléctrico en un frigorífico de una vivienda de la cuarta planta, que se propagó rápidamente por la fachada del edificio y llevó las llamas de punta a punta acelerado por el revestimiento compuesto de aluminio y el aislamiento de polietileno. Una hipótesis muy similar es la que apunta la policía científica de València.

Desamparados

Hasta aquí, dos gotas de agua. Lo que cambia es la respuesta de las autoridades (que de hecho Zabihyan elogió). En Grenfell a penas unos pocos afectados pudieron tener dos semanas en un albergue, y ya está. Ninguna ayuda más.

En València los afectados han sido acogidos en un hotel, han recibido atención psicológica y en literalmente cuatro días tienen a su disposición unas viviendas sociales en Safranar con muebles nuevos. Además gozarán de ayudas para comprar ropa o alquilar, entre otras. Nada que ver con lo que vivió Zabihyan.

Falta la otra parte de la historia, la que no está escrita pero es más importante: los responsables. En Grenfell no hubo. "Las administraciones se fueron pasando la pelota unos a otros durante años, y al final tenemos 72 muertos y cero responsables", lamenta Zabihyan. La lucha de su asociación, como la de los italianos de la torre del Moro, es que se revisen los edificios por toda Europa y se cambien las calidades de los materiales que se utilizan en este tipo de torres.

"Los europeos tenemos que estar juntos y empezar a quitar este material de los edificios que aún lo tienen para hacerlos seguros. Hay escuelas, hoteles, edificios residenciales... De todo", denuncian las víctimas de la tragedia de Londres.

Reunión para asesorar

José Luis, uno de los propietarios afectados, pudo hablar con Zabihyan y acordaron mantener una reunión para que pudieran asesorar a las víctimas de Campanar. El objetivo es construir una asociación de damnificados para seguir sus pasos en los próximos meses.

El encuentro podría ser este miércoles en uno de los 131 pisos sociales que el ayuntamiento de Valencia ha habilitado en Safranar, ya que este afectado se mudará uno de ellos, como la mayoría de casos al no tener alternativas mejores.