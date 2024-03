"Hay que hacer un inventario y retirar todas las fachadas como las del incendio"

El director de la Escuela Técnica Superior Ingeniería de Edificación de la Universitat Politècnica de València Fernando Cos-Gayón abogó ayer por realizar «un inventario y retirar las fachadas como las del incendio» de los edificios de Campanar, del que ayer se cumplió una semana. Cos-Gayón pide «reposo» para la investigación sobre las causas del incendio y su rápido propagación por la fachada de ambos edificios.

«Hay que dar reposo porque esto va para largo. Ahora es momento de la ciencia. El incendio no ha terminado. Los bomberos han hecho un trabajo espectacular, pero el incendio no ha terminado», aseguró ayer en una entrevista en Les notícies del matí de Àpunt en el que el doctor arquitecto y arquitecto técnico dio unas claves sobre qué hacer mientras la ciencia y la policía científica responde a los interrogantes sobre las causas del incendio y su rápida extensión.

Una propagación que ha impactado a todos los profesionales del sector. «Me sorprendió muchísimo. Es el incendio más grande de la historia y tenemos mucho inmobiliario construido. Es una excepción, pero es una terrible excepción. Se dieron muchas circunstancias: la primera que se colocó un material que jamás se debería haber colocado».

El director de la Escuela Técnica Superior Ingeniería de Edificación aseguró sobre este detalle en la entrevista en Àpunt y en declaraciones a Levante-EMV desconocer «el material, o el sistema de colocación» utilizado en los edificios de Campanar. «Pero todos vimos cómo goteaba. Y eso no puede ser, desde el punto de vista del Código Técnico de la Edificación (CTE). Un material de fachada no puede gotear gotear fuego. Es algo obvio. Pero es lo que pasaba».

Ramo en recuerdo de las víctimas en el incendio de València / F. Bustamante

El doctor en arquitectura recuerda que «una fachada no debería quemarse jamás. Cuando proyectamos un edificio los bomberos tienen que poder acceder a cualquier vivienda esté en el interior o en el exterior. Y si está en el interior hay que dejar un acceso para que los bomberos entren con el camión, aunque eso suponga reforzar esa estructura. El camión de bomberos tiene que poder llegar a una de las ventanas y ser accesible».

Respecto a qué hacer sobre los materiales utilizados en edificios como el incendiado en Campanar, el director de la Escuela Técnica Superior Ingeniería de Edificación considera que «estamos en el punto en el que hay que retirar del mercado cosas. En este momento lo que toca es la retirada de las [fachadas] que sean como éstas [las del incendio]. Estamos en el punto de que ya no vale el ‘no se hace más’. Eso ya lo sabíamos en 2006. Ahora lo que hay que hacer es que no vuelva a pasar». De ahí que considere «absolutamente» justificada la preocupación de los vecinos que viven en un edificio gemelo (misma promotora, arquitecto y materiales de construcción) en Mislata. «Hay que mirarlo. Me consta que se ha hecho un equipo y ese es el camino».

Y mientras se investiga qué propagó el fuego «hacer un inventario de viviendas [con fachadas ventiladas] para que en el momento sepamos qué ha sucedido no perder ni un minuto para saber las cosas que hay que hacer».